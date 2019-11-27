畢嘉士：我想給病人的不只是醫藥 是平等和尊嚴

2019-11-27 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



高齡93歲的畢嘉士11月15日於挪威安享天年。圖／畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院提供。 分享 facebook 畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院今共同發布消息表示，高齡93歲的畢嘉士11月15日於挪威安享天年。他生前曾受訪表示，當他面對當時台灣社會避之唯恐不及的痲瘋病患，「我知道我要給他們的不只是醫藥，我要給他們尊嚴，我要讓他們知道，我們其實每個人都是平等的。」

關於這一點，屏東基督教醫院前董事長劉侃有親眼見證，畢嘉士與被社會遺棄的痲瘋病患之間，有超越醫病關係的連結。劉侃表示，有一次他載畢嘉士去樂生療養院，院民看到他出現，到處去通報，所有能走的人都出來，站成一排等著他，畢嘉士都記得他們的名字，甚至還記得他們的傷口。探望臥床院民時，大家此起彼落的歡呼說「畢醫師回來了」，畢嘉士走到有一位手指、面容都因痲瘋病而殘缺的瞎眼老婦人前，輕輕叫出她的名字，婦人原本沒有表情的臉，忽然浮現一個非常燦爛的笑容。

這段過程讓劉侃非常震撼而且感動。他說，畢醫師在樂生療養院只服務了兩年，而且已經離開了二十年，如果不是真的很關心一個人、密切建立關係，不可能過了這麼久，還記得這些院民的名字。反過來說，畢醫師只在這裡待了兩年，他到底做了什麼，給這些院民活下去的勇氣？

劉侃表示，原來過去在樂生有許多醫師是基督徒，但他們周日去院區的教會做禮拜，會穿防護衣。但畢醫師和夫人從第一次去做禮拜開始，都是和病人穿一樣日常的衣服。這些院民當時與世隔絕，形同被社會遺棄，很多人都尋死了，院區裡的每棵樹上都曾經掛著一個上吊的人。當他們遇見一個把自己看作是平等的醫師，彼此之間沒有分別，都是上帝所愛的弟兄姊妹，他們之間便產生了超越醫病關係的連結。

畢嘉士他在台行醫30年，畢醫師為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。追思禮拜將於2019年12月13日假屏東基督教醫院集會堂舉行，由基金會與畢醫師創辦的「屏東基督教醫院」、「屏東勝利之家」聯合舉辦，並邀請畢醫師的台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷畢醫師對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。