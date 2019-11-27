熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

2019-11-27 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



藝人高以翔日前才出席中國金雞獎頒獎典禮，今天凌晨三時許，錄製大陸綜藝節目時，突然昏迷，經搶救後昨天上午宣告不治，醫院也宣布高以翔病因為心源性猝死，得年卅五歲。醫師分析，年輕心源性猝死，多數與先天心臟疾病有關，並以先天性心律不整為大宗，但年輕心源性猝死者仍為少見。

高以翔疑似長時間熬夜加上深夜錄製高強度運動節目，導致心源性猝死。台北醫學大學附設醫院心臟內科專任主治醫師蕭成儀表示，潛在性的心臟疾病患者，當出現熬夜以及高強度運動，非常可能被誘發心律不整而猝死；但長期熬夜或是進行高強度運動，並不直接等於會猝死。

蕭成儀說，熬夜會使生理時鐘失調，使腎上腺素分泌過多或甲狀腺功能異常，皆會增加身體壓力，進而增加心臟的負擔，只要先天有心臟疾病者，就可能出現心律不整，且第一次發生就可能致命；而過勞也可能導致心源性猝死，但也可能引發中風等，不能排除過勞也可能是原因之一。

心源性猝死的患者，主要有兩大原因，一為心血管疾病、多重慢性疾病的患者，其中以心血管疾病為最大宗，二為先天心律不整患者，這類患者常發病後才被察覺，部分則會在廿歲到卅歲左右被發現。

蕭成儀說，通常年輕型心源性猝死的患者，多數都不曉得自己有心臟疾病，特別是有先天性心律不整的患者，幾乎都是曾經發病過才知道自己有先天心律不整的情況，他以及多數心臟專科的醫師皆認為高以翔應該就屬於這一塊。

不過，心源性猝死有多種可能，但其中較常被注意的是布魯蓋達氏（Brugada）症候群，是一種先天性心律不整的遺傳疾病，發生率為萬分之五。