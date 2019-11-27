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3歲還無言語能力 他國際鋼琴賽奪冠成台灣之光

2019-11-27 18:09聯合報 記者張念慈／台北即時報導

自閉症基金會的陳冠文（右）與陳諾（左）合奏音樂，展現對生命的熱情和活力。記者張念...
自閉症基金會的陳冠文（右）與陳諾（左）合奏音樂，展現對生命的熱情和活力。記者張念慈／攝影
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2歲被診斷出自閉症、3歲還無語言能力的陳冠文，無法與人互動，在自閉症基金會協助下努力克服身心障礙，拿下2018年維也納全國音樂大賽菁英獎鋼琴高中組決賽第一名、亞洲盃國際音樂大賽古典鋼琴青年組第一名。昨天他代表自閉症基金會站上「傳善獎」舞台演奏音樂，用生命故事鼓舞更多人。

陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的「傳善獎」，第五屆頒獎典禮今舉行，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華頒獎給「更生少年關懷協會」、「善慧恩基金會」、「白永恩基金會」、「自閉症基金會」、「真善美基金會」、「瑞復益智中心」、「博正兒童發展中心」、「沐恩之家」等8家社福機構，類別包括青少年關懷、身心障礙、兒童等，長者等。

其中自閉症基金會的陳冠文與陳諾，從小透過基金會協助，努力克服先天身體的限制，更在早療過程中發現音樂的天賦，陳冠文更獲得亞洲盃國際音樂大賽古典鋼琴青年組第一名，及2019年總統教育獎等榮耀，昨天兩人穿上西裝合奏演出，台下父母神情滿是驕傲和欣慰。

直到3歲還沒有語言能力的陳冠文更一直保持笑容，勇敢開口說「我是自閉症的孩子，所以國語說得不好，最大夢想是到各地表演音樂，幫助別人」，不少人感動的邊拭淚邊鼓掌喝采。

同樣也獲獎的慈慧恩基金會，關懷屏東縣未升學、未就業及經濟弱勢的孩子，透過技藝訓練翻轉人生。育明和修醫，過去是對未來不抱任何計畫的浪蕩子，經過機構的就業輔導成為深具潛力的咖啡師，昨天更現場展現專業咖啡拉花技巧，分享心路歷程，展現學習成果。

「被看見才有力量！」陳永泰公益信託總幹事王景賢表示，「傳善獎」透過長期陪伴與支持，協助中型機構成長，從2015年舉辦第一屆至今第五屆，已有37家中型社福機構得獎，傳善獎提供每家機構每年400萬、連續3年共1200萬的穩定支持，讓優秀機構能放手去創新、成長、茁壯，提供弱勢族群更完善服務，再透過各種媒體平台推廣優秀機構，帶入更多資源。

「被看見」為何可以成為社福機構的力量？第一屆傳善獎得獎機構張秀菊基金會主任彭俊雄表示，過去因機構知名度低，勸募時常被拒絕，但得獎後透過傳善獎經費支持，拍攝多支感人的影片，讓機構服務項目被有效傳播、快速打動人心，有效提升能見度，募款不但成長100%以上、社會企業收入更成長92%、人事離職率逐年降低，真正幫助社福團體站起來。

慈慧恩基金會輔導學習成就低的孩子成為深具潛力的咖啡師，昨天現場展現專業咖啡拉花技...
慈慧恩基金會輔導學習成就低的孩子成為深具潛力的咖啡師，昨天現場展現專業咖啡拉花技巧。記者張念慈／攝影
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自閉症青年陳冠文，克服先天身體狀況，演出時始終保持笑容，努力和台下觀眾互動。記者...
自閉症青年陳冠文，克服先天身體狀況，演出時始終保持笑容，努力和台下觀眾互動。記者張念慈／攝影
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第五屆「傳善獎」頒獎典禮今舉行，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華（圖中）頒獎給「更生...
第五屆「傳善獎」頒獎典禮今舉行，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華（圖中）頒獎給「更生少年關懷協會」、「善慧恩基金會」等8家社福機構。圖／主辦單位提供
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陳永泰公益信託監察人袁蕙華（左）頒獎給「自閉症基金會」董事長林注進（右）。記者張...
陳永泰公益信託監察人袁蕙華（左）頒獎給「自閉症基金會」董事長林注進（右）。記者張念慈／攝影
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