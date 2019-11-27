美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌汙染 食藥署要求無汙染證明

2019-11-27 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



三明治、生菜沙拉常使用的蘿蔓生菜，在美國加州傳出大腸桿菌汙染。衛福部食藥署將自28日開始加強管制，管制期將為時一個月，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，證實產地及無汙染文件，否則暫停輸入查驗申請，且不排除延長管制。

食藥署食品組科長廖姿婷表示，25日接獲美國疾病管制署（CDC）訊息，美國加州薩利納斯（Salinas）種植的蘿蔓生菜（romaine lettuce）受O157:H7型大腸桿菌汙染，通報60多例。

食藥署自明天針對美國輸入之「蘿蔓生菜」或品名含有「romaine」或等同字義之產品，實施加強輸入管控措施。產品輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。並維持此強度管制一個月至12月27日，待期滿後視情況是否延長。

廖姿婷表示，據署統計今年一月至今，蘿蔓生菜總進口量約4000公噸，美國占八、九成，但從九月後便沒有從污染地區進口的蘿曼生菜。食藥署將持續觀察本事件美國主管機關之調查情形，並請美方儘速提供相關資訊且要求美方應落實輸台食品源頭管理，確保產品衛生安全。

食藥署目前已通知國內輸入業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。若違反規定將暫停受理報驗。