高以翔急救不及？預防跑步猝死 有醫護背去顫器陪跑
年僅35歲的藝人高以翔凌晨於中國綜藝節目錄影時，於高速奔跑途中昏倒，搶救無效猝死，震驚演藝圈。若能在倒下時及時得到心肺復甦術(CPR)或自動體外心臟去顫器(AED)的搶救， 台灣現在就有醫護人員組成「醫聲救心隊」，在馬拉松比賽中背著AED陪跑，保護賽程中的跑者可以在黃金期得到急救。
「醫聲救心隊」創始者之一，開業家醫科醫師李佳綺表示，跑步本身就是偏向有氧、對心臟衝擊較大的運動，很多人其實心臟有問題，自己根本不知道，是在跑步時感覺身體出狀況，就醫檢查才發現，因禍得福。例如沒有跑很快卻特別喘、跑一跑忽然暈倒，這些都是警訊。
針對這次運動猝死事件，李佳綺表示，當事人身體本身可能的原因很多，需要事後詳細探討，但這個活動環境本身需要注意的基本要件是，進行激烈的體能活動，有沒有自動體外心臟去顫器（AED）在現場？有沒有醫護人員待命在側、立即處理？
李佳綺表示，在台灣，急救這部分已獲得絕大部分路跑賽事的重視，主辦單位都會安排急救人員在現場待命，設置固定式的救護站，有些賽事也會邀請「醫聲救心隊」作為機動式的救護。李佳綺表示，醫聲救心隊是一個意義深遠的計畫，就是「馬拉松賽場上會有人背著AED跟你一起跑」的概念，因為運動猝死的原因90%以上都與心臟有關，事發當時若能盡快給予電擊，則心跳回復正常節律的成功率可大大提高。
李佳綺，現代人常常過勞，健身風氣又興盛，其實睡眠不足又去運動是非常不好的。她建議熱愛運動的人應多利用心跳錶等穿戴裝置，對自己能耐受的心跳範圍有個基本認識，運動時也要提高警覺，有心跳太快、有點太喘、頭暈、肢體麻木等異常症狀，就要立刻停下來，切勿逞強。
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