高以翔急救不及？預防跑步猝死 有醫護背去顫器陪跑

2019-11-27 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



年僅35歲的藝人高以翔凌晨於中國綜藝節目錄影時，於高速奔跑途中昏倒，搶救無效猝死，震驚演藝圈。若能在倒下時及時得到心肺復甦術(CPR)或自動體外心臟去顫器(AED)的搶救， 台灣現在就有醫護人員組成「醫聲救心隊」，在馬拉松比賽中背著AED陪跑，保護賽程中的跑者可以在黃金期得到急救。

「醫聲救心隊」創始者之一，開業家醫科醫師李佳綺表示，跑步本身就是偏向有氧、對心臟衝擊較大的運動，很多人其實心臟有問題，自己根本不知道，是在跑步時感覺身體出狀況，就醫檢查才發現，因禍得福。例如沒有跑很快卻特別喘、跑一跑忽然暈倒，這些都是警訊。

針對這次運動猝死事件，李佳綺表示，當事人身體本身可能的原因很多，需要事後詳細探討，但這個活動環境本身需要注意的基本要件是，進行激烈的體能活動，有沒有自動體外心臟去顫器（AED）在現場？有沒有醫護人員待命在側、立即處理？

李佳綺表示，在台灣，急救這部分已獲得絕大部分路跑賽事的重視，主辦單位都會安排急救人員在現場待命，設置固定式的救護站，有些賽事也會邀請「醫聲救心隊」作為機動式的救護。李佳綺表示，醫聲救心隊是一個意義深遠的計畫，就是「馬拉松賽場上會有人背著AED跟你一起跑」的概念，因為運動猝死的原因90%以上都與心臟有關，事發當時若能盡快給予電擊，則心跳回復正常節律的成功率可大大提高。