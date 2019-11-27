西雅圖咖啡風暴 消基會籲業者付5倍懲罰性賠償

2019-11-27 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



西雅圖咖啡是台灣本土老字號的咖啡連鎖品牌，卻被檢驗出以其他豆種混充阿拉比卡咖啡豆之情事，昨日西雅圖咖啡這於官網發布道歉聲明。消基會今天發出新聞稿指出，西雅圖公司應立即建立退貨政策，主動賠償消費者商品價值5倍之懲罰性賠償，並公告讓第一線人員充分了解相關的處理辦法。

消基會指出，西雅圖10月被踢爆至今，官方粉絲團刊出五次聲明，不斷以「咖啡豆知識」聲稱其販售的咖啡豆為阿拉比卡與羅布斯塔的雜交種Arabusta，目的是為了增加抗病性（葉銹症）並提高產量，再再聲明絕無混摻「羅布斯塔」咖啡豆，甚至以「價格從來不是我們考量的依據，品質才是」為標題，如今看起來格外諷刺。西雅圖咖啡昨日發表的聲明稿中，將混摻的原因怪罪於基層員工出錯，實為推諉卸責的作法。

消基會指出，阿拉比卡和羅布斯塔咖啡豆的價差為一倍以上（視品級而定），其不當利得是否僅止於1千萬元，還需要檢調單位查明混摻的時間和數量，消基會呼籲檢調單位循線查察，嚴正追出不法利得；亦呼籲馥餘實業股份有限公司應懇切認錯並拿出真正的誠意，還以食力傳媒公道，以及負起賠償消費者的責任。

消基會呼籲，西雅圖公司應立即建立退貨政策，公告並讓第一線人員充分了解相關的處理辦法，才不會讓消費者在資訊混亂的狀況下，受到再一次的傷害。

消基會指出，西雅圖咖啡以100%阿拉比咖咖啡豆標示販賣混摻低價咖啡豆，已觸犯食品安全衛生管理法、商品標示法及刑法等法令，針對這樣惡意欺騙消費者的行為，消基會呼籲業者應依據「消費者保護法」第 51 條：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金」，主動賠償消費者商品價值5倍之懲罰性賠償。

針對這樣的欺瞞行為，消基會認為亦應該賠償消費者精神損失，包括去退換貨的心力、交通損失等，應給予應有的賠償額度。尤其是透過網購、會員卡等管道，業者應主動透過電子信箱、手機等聯絡管道通知消費者並提出賠償，而非被動要求消費者提供產品或發票，以多一事不如少一事的心態處理後續。

對於本次事件，消費者倘若有更多損害賠償相關問題，建議撥打消基會申訴專線諮詢：台北總會：27001234、中區分會：04-23757234、雲嘉南分會：06-2411234，以及南區分會：07-2411234。