銀髮族最愛的旅行城市 苗栗奪冠，南投緊追

2019-11-27 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



根據國發會人口統計報告顯示，台灣自2018年起正式進入「高齡社會」，估計將於2025年達「超高齡社會」的標準。工研院IEK產業情報網估計，隨著高齡化社會趨勢來臨，將衍生相關商機3.6兆元。面對此趨勢，旅遊業者紛紛鎖定銀髮族推遊程，其中，雄獅旅遊於2018年正式推出「大人囝仔聚樂部」，已吸引近6萬旅客參加，並增加20倍二日遊的人次。

根據相關研究指出，好學習、愛分享、怕孤單三大特質是長輩對於旅遊最大的渴望。雄獅「大人囝仔聚樂部」針對55歲以上樂齡族群的需求量身設計，以平日出發、五星住宿、學習分享、貼心服務等四大主軸為核心，避開假日的尖峰人潮，以最超值的價格入住頂級五星飯店，隨團設有小天使貼心服務，幫團員攝影，並教導使用社群軟體，讓樂齡族群能透過簡易的現代科技增加行程中的交際互動。

業者觀察，經過一年推廣「大人囝仔聚樂部」系列遊程，一、二日遊的占比，由原本的9：1轉換為4：6，成功翻轉國內平日旅遊的型態，帶來1,200%的經濟效益成長，同時也解決了台灣飯店業平假日住房率懸殊的問題，平日飯店住宿率成長提升20倍之多。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，2025年台灣將進入「超高齡社會」，也將會有更多樂齡族群投入「大人囝仔聚樂部」的行列，目標5年內要招募20萬會員、每人每年至少出門玩5趟，累積百萬樂齡旅遊人次，每年帶動40%的業績成長。

此外，調查也發現，二日遊最受歡迎城市，苗栗以25%占比拿下第一，主因苗栗近年話題不斷，如苗栗舊山線鐵道自行車以及豐富的農村體驗活動，像是公館拔芋頭體驗、杭菊花田、運用當地特色食材如紅棗特色餐。第二名是南投占23%，可與台中知名五星飯店或是景點串聯，長輩可以入住台中長榮桂冠五星級酒店，隔天也可以前往南投觀賞豐富林木資源如杉林溪、溪頭、奧萬大賞楓。