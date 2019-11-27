跨國幽默感研究 我低於國際水平

2019-11-27 17:21 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台師大教育心理與輔導學系教授陳學志27日發表《國人幽默嗎？用對幽默嗎？從認知神經及社會文化的觀點探討幽默風格及培養》學術成果。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 善用「幽默」有助於身心健康，但台灣的幽默感僅在23國之中排第15名！專研幽默心理學的台師大心輔系教授陳學志27日發表跨國調查，以問卷將幽默風格分為「好的幽默」（善意幽默）與「不好的幽默」（校正幽默），初步比較「跨國幽默感」，發現台灣人幽默感低於國際水平。

幽默不只是搞笑

「幽默」是什麼？陳學志認為，幽默不只是單純的搞笑、滑稽而已，幽默更是「轉變看問題的角度」以及「對人生不完美的體諒」，具有更高的人生哲學在裡面，而放鬆心靈的效果就產生在我們的微笑、大笑反應裡頭。所以說，國人善用「好的」幽默，不僅是「哈哈大笑」能產生腦內啡、提高免疫力，還能增進社會和諧，更是一種人生領悟。

陳學志補充，以幽默感聞名的雷根總統，當年遭遇槍擊案時，仍不忘展現臨場幽默對夫人說：「親愛的，我忘了閃躲。」即是成功地縮短人與人之間的距離。日本研究也指出，售貨員只要從板著臉更改成「露出燦爛微笑」，業績即能增長3~4倍。

善意幽默vs攻擊型幽默

為此，陳學志團隊在科技部的補助下，著手研究「好的」幽默與「不好的」幽默，於去年開始，與22國（西班牙、馬來西亞、中國等）研究團隊聯合進行跨國標準化量表調查，將幽默區分為「善意幽默」與「校正幽默」兩種風格，以問卷調查，並已刊登於國際期刊。

善意幽默（Benevolent Humor）的定義為：「用善意與幽默的方式，看待自己或他人的缺點。」例如：小明拿段考成績回家給家長檢查，爸爸看到數學考卷0分、國文考卷1分時，不但沒有腥風血雨開罵，反倒是幽默說：「小明呀，你的文科比較強一點！」相反的，校正幽默（Corrective Humor）以攻擊、誇張的方式表達，也就是「攻擊或批評」型的幽默。

陳：國人幽默感須提升

研究結論指出，「與22國比較，台灣人幽默感低於國際平均水準（第15名）！」陳學志強調，幽默就像是壓力的緩衝劑，對我們的身心健康非常重要。「一個人若毫無幽默感，就像是車子沒有彈簧，隨時一個小小的生活起伏，就造成內心巨大的創傷。」

「國人的幽默感確實有提升的空間。」陳學志坦言，目前國內的幽默感訓練相關課程，僅在企業界主管階層較受重視。請他去開授「幽默溝通」相關課程的單位多為大公司的內訓課程，「因為現在的年輕人，不是加薪就能輕鬆帶領，要用親和的方式點出缺點，下屬才聽得進去。」

研究也顯示，「自覺最常表現出」良善幽默的國家是西班牙與紐西蘭；攻擊的校正幽默則是印度與智利。此外，「台灣的幽默感性別差異最為顯著！」陳學志說明，台灣男性「自覺比女性表現出更多的幽默感」，但多為攻擊型的校正幽默。陳坦言：「女性較有同理心，男性則應學習使用更良善的幽默風格。」

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