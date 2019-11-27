僅3成5企業辦員工培訓 勞部推提升計畫最高補助200萬

2019-11-27 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



據勞動部統計，我國勞工依賴其受雇企業辦訓比率高達70.9%，顯見企業是否辦訓，對勞工影響很大，只不過，企業辦訓比率僅35%。為協助企業建構訓練體系，勞動部勞動力發展署推動「企業人力資源提升計畫」，補助部分訓練費用，每年約培訓約10萬名勞工。109年度「企業人力資源提升計畫」補助從12月1日起至12月31日，開放企業申請。

發展署表示，企業可依營運策略或發展方向規畫辦理員工訓練計畫，向發展署所屬分署申請「企業人力資源提升計畫」，由政府補助其訓練費用，其中，企業自行辦訓將補助講師鐘點費、交通費及場地費等，如企業指派員工參加外部訓練單位訓練課程，則補助50%至70%的訓練費用。

發展署說，個別企業申請辦訓，訓練費用最高補助95萬元，若企業結合其他事業單位辦理訓練，最高補助190萬元，又如企業屬經濟部「推動中堅企業躍升計畫」，或勞動部遴選的「國家人才發展獎」等獲獎單位，則最高補助200萬元。