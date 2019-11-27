獨／高以翔敬業態度人人誇 不擺架子曾親拎拍照行頭爬4樓

2019-11-27 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook

男星高以翔今日凌晨在大陸錄製節目時，突然因為身體不適昏倒，經過兩個小時的搶救之後，電視台也正式發布聲明，證實高以翔猝死，消息傳來讓台灣的觀眾也十分訝異。而在2018年12月時，聯合報就曾邀請剛成立服裝品牌的高以翔拍攝專題，暢談經營與設計的理念時，就能感受到他對於工作時的敬業態度。

男星高以翔猝死震驚兩岸演藝圈，圖為2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，所留下的花絮照。圖／單點影像提供 分享 facebook

男星高以翔猝死震驚兩岸演藝圈，圖為2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，所留下的花絮照。圖／單點影像提供 分享 facebook

近年把演藝重心移往大陸的高以翔，以電視劇「遇見王瀝川」走紅，收伏廣大的粉絲，之後還演出古裝劇「古劍奇譚之流月昭明」，俊美的扮相，讓影迷印象深刻。而即使演藝工作發展的有聲有色，但以時尚F4之姿的高以翔，仍沒忘情服裝工作，除了偶而會受精品邀請回台參與活動之外，更在2018年與友人合夥成立個人的服裝品牌。聯合報也邀請他身穿YOYUU的西裝，來拍攝專題。就如同高以翔猝死噩耗傳來，各個精品公關都表示對他的印象就是「真的很敬業，也很溫暖，更沒架子」的描述相同，根據記者在拍攝現場觀察到，即使交談時間不多，也能感受到其個人特質。

男星高以翔猝死震驚兩岸演藝圈，圖為2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，所留下的花絮照。圖／單點影像提供 分享 facebook

男星高以翔猝死震驚兩岸演藝圈，圖為2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，所留下的花絮照。圖／單點影像提供 分享 facebook

在鏡頭外，高以翔也是時刻把握時間替下一個工作做好準備，所以在化妝整理髮型時，不少藝人都是滑手機或小憩，但就能看到他不斷的反覆練習採訪時所要表達的想法。拍照當天，高以翔還自行提了兩大袋的拍照行頭，爬上位於4樓的攝影棚，完全沒有大明星的架子，針對自己的服裝品牌也事必躬親，幾乎每個拍攝的細節都仔細審閱。而且，當時在拍照的現場有毛小孩，也讓高以翔稍稍化解緊繃的工作心情，開心的與寵物狗一同入鏡，留下難得的影像，讓粉絲得以懷念。

2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook

2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook

2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook

2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook