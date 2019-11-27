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影／愛滋感染者的親密戰友 個案管理師助克服低潮

2019-11-27 14:35聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

「感染愛滋後感受最深是我的個管師，不是隨隨便便敷衍，是真的在關心我們。」世界愛滋日前夕，感染愛滋十年的小薇（化名）透過錄音分享自己的心路歷程，提到如何克服感染愛滋的低潮，除了家人溫暖接納外，個案管理師的貼心陪伴也是重要的關鍵。

在愛滋治療中，除了醫師之外，愛滋個管師可說是感染者「最親密的戰友」。從確診開始，個管師就開始患者肩負用藥狀況的追蹤，還要支援大大小小的生活瑣事，並且陪伴他們。

林媚慧因為個管師身份，經常要陪伴愛滋感染者與其親友。當感染者一確診，個管師必須在最短的時間內讓他們信任，林媚慧表示，她總是要使出十八般武藝，但最重要的是讓感染者知道，她會一直與他們在一起。她便分享，許多感染者遇到的難關便是要不要向家人或是另一半坦白。

但林媚慧總是先和感染者一起沙盤推演，推演告知之後可能發生的所有情形。像是有些感染者被家人知道，在滂沱大雨中被趕出家門，至今十年從未踏入家門一步；也有感染者告知另一半後被反咬一口，對簿公堂，「八點檔這麼煽情，但這裡常常上演」，林媚慧這麼說。

「身為個管師除了傾聽心聲外，更重要是了解感染者的需求，與醫師一起協助感染者找出適合的治療方式。」林媚慧說，早期愛滋藥物副作用極大，有些感染者甚至工作時會無預警腹瀉，拉在褲子上，因此放棄治療；也有患者為了不讓家人發現自己感染愛滋，堅持不住院，中間只回來一兩次拿了藥就走，之後再得知消息已經離開人世，因此她都要求病人不要離開個管師太遠。

個管師是扶持感染者走過治療，尤其是初期治療的重要角色，給予感染者心理支持和衛教協助。林媚慧說，自己的角色就像「囉唆的媽媽」，但希望能夠解除感染者的疑惑，讓每個感染者都活得更好。

個管師是扶持感染者走過治療，尤其是初期治療的重要角色。記者楊雅棠／攝影
個管師是扶持感染者走過治療，尤其是初期治療的重要角色。記者楊雅棠／攝影
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