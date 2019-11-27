親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

台灣小兒麻痹之父畢嘉士 日前挪威逝世享耆壽93歲

2019-11-27 14:29聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院今共同發布消息表示，高齡93歲的畢嘉士11月15日於挪威逝世，是因為身體狀況隨著年齡日漸衰弱，安享天年，未受病痛所苦。追思禮拜將於12月13日假屏東基督教醫院集會堂舉行，由基金會與畢醫師創辦的屏東基督教醫院、屏東勝利之家聯合舉辦，並邀請畢醫師的台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷畢醫師對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。

畢嘉士28歲時在挪威協力差會派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣。最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦了屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒痲痺及身心障礙兒童的「勝利之家」。在台行醫30年，畢醫師為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

畢嘉士生前曾受訪表示，當他面對當時台灣社會避之唯恐不及的痲瘋病患，「我知道我要給他們的不只是醫藥，我要給他們尊嚴，我要讓他們知道，我們其實每個人都是平等的。」至於勝利之家的由來，他說「當時很多罹患小兒麻痺症的小孩來到屏東診所時，都是用爬的，他們已經爬了很多年。經過我們的手術之後，他們可以走了，當他們自己可以走路去上學，他們的自尊跟自信都回來的，而我們說，這就是勝利！因此叫做勝利之家。」

60年代台灣人民遭受小兒麻痺疫情威脅，畢嘉士從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。畢嘉士於1963年在屏東籌設台灣第一個小兒痲痺兒童之家「勝利之家」，提供病童生活照顧、物理治療，請專人製作拐杖和專屬支架，讓孩子免於爬行之苦，並在此接受教育。畢嘉士鍥而不捨說服縣府，於屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，專收小兒痲痺兒童就讀，為我國第一個肢體殘障班，開啟特教新頁。

1975年，畢嘉士發現有些小兒麻痺患者因脊椎過度側彎、壓迫心臟而喪命，特別請美國夏威夷專攻脊椎矯正手術的醫師，親自飛到屏東指導台灣醫師施行手術，他也親自學習。在國內外醫師合作下，無數病患重新站起，屏基甚至成為當時世界八大脊椎矯正中心之一。屏基的成功帶動台灣各地紛紛建立類似治療機構，如彰化喜樂保育院、嘉基小兒麻痺之家、花蓮畢士大教養院、台東阿尼色弗小兒麻痺之家。因畢嘉士無私的奉獻以及對台灣醫療的付出，1997年榮獲第七屆台灣醫療奉獻獎。

「我沒有辦法看到別人受苦，《聖經》上有說，我們大家都是一樣的，應該要彼此幫忙。」畢醫師接受媒體訪問時曾經這樣說。他的愛發自內心真誠，因為他知道受苦求助被拒絕的感受。對他來說，人生最大的回報是病人因病痛解脫而綻放的笑容，原本不良於行的孩子可挺直腰板，走向外界。

畢嘉士台灣行醫大事紀。畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院提供
畢嘉士台灣行醫大事紀。畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院提供
分享
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即後來的勝利之家，孩子在這裡...
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即後來的勝利之家，孩子在這裡學習走路復健。畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院提供
分享
畢嘉士醫師獲挪威國王頒授聖歐拉夫勳章（The Medal of St. Olav...
畢嘉士醫師獲挪威國王頒授聖歐拉夫勳章（The Medal of St. Olav）最高榮譽一等勳章。圖／畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院提供
分享

屏東醫師小兒麻痺

相關新聞

比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

被爆「幽靈班表」？ 東南客運：上傳錯誤

2019-11-27 11:49

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27

12月起中獎5000以下免稅 年近50萬張刮刮樂受惠

2019-11-27 12:05

影／愛滋感染者的親密戰友 個案管理師助克服低潮

2019-11-27 14:35

全台近200萬中老年人有骨鬆危機 骨鬆學會籲定期檢測

2019-11-27 14:09

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-11-27 13:23

婦胸悶、胸痛半年 縱膈腔驚見長14公分畸胎瘤

2019-11-27 12:51

水下攝影師拍VR影片 帶觀眾逛海底生態圖書館

2019-11-27 12:38

早療社工羅凱妮耐心陪伴 慢飛天使開口喊「姨」

2019-11-27 12:21

高市小港醫院「體檢」建築健康 期降低空品、噪音汙染

2019-11-27 12:20

高以翔疑過勞猝死 醫師分享量表籲自我檢視

2019-11-27 12:14

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

台大首次微創手術 切腦神經束救四歲癲癇女童

2019-11-27 12:11

台灣彩券「暖心相乘 讓愛倍增」暖影音發表

2019-11-27 12:09

阿公阿嬤的巧思！尼龍繩秒變「手提杯套」 網讚爆：這才是真環保

2019-11-27 12:00

婦人跌落田急性脊髓損傷 翻身困難三個月治療今重生

2019-11-27 12:00

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25

明年健保總額定案 醫院總額採付費者代表版本

2019-11-27 11:20

金馬與金雞的中台之爭：寫在金馬56之後

2019-11-27 10:54

韓劇溫柔歐巴都是騙人的？「媽蟲」拆穿韓國大男人真面目

2019-11-27 10:50

立院今審中醫藥發展法 中央獎勵種植中藥首入法

2019-11-27 10:37

評／一座可貴的「自由」：寫在金馬56之後

2019-11-27 10:13

輕颱北冕不排除成強颱 下周二後接近菲律賓

2019-11-27 10:01

韓國沒有你想像的美好！雪莉、具荷拉自殺背後的殘酷真相

2019-11-27 10:00

添加木糖醇的口香糖真能預防蛀牙嗎？

2019-11-27 09:30

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄

2019-11-27 00:43

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

醫病天地／種菜用農藥未洗淨 1家3中毒

2019-11-27 00:02

搶陸客市場 金門1個月4診所開張

2019-11-26 23:36

扶偏鄉孩子一把 張媽媽基金會發表「圓夢助學」紀錄片

2019-11-26 23:34

健保滿意度 民眾九成 醫界三成

2019-11-26 23:33

健康你我他 ／防皮膚乾癢 少做3件事

2019-11-26 23:33
看更多

熱門文章

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開　事業得成就感

2019-11-27 00:00

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

和好市多拚了！全聯「黑色購物節」僅三天業績上看8億

2019-11-27 10:47

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

不菸的他經電腦斷層檢查竟罹患肺炎 幸及早發現切除

2019-11-26 20:27

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27

日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top