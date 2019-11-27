台灣小兒麻痹之父畢嘉士 日前挪威逝世享耆壽93歲

2019-11-27 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



畢嘉士社會福利基金會及屏東基督教醫院今共同發布消息表示，高齡93歲的畢嘉士11月15日於挪威逝世，是因為身體狀況隨著年齡日漸衰弱，安享天年，未受病痛所苦。追思禮拜將於12月13日假屏東基督教醫院集會堂舉行，由基金會與畢醫師創辦的屏東基督教醫院、屏東勝利之家聯合舉辦，並邀請畢醫師的台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷畢醫師對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。

畢嘉士28歲時在挪威協力差會派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣。最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦了屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒痲痺及身心障礙兒童的「勝利之家」。在台行醫30年，畢醫師為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

畢嘉士生前曾受訪表示，當他面對當時台灣社會避之唯恐不及的痲瘋病患，「我知道我要給他們的不只是醫藥，我要給他們尊嚴，我要讓他們知道，我們其實每個人都是平等的。」至於勝利之家的由來，他說「當時很多罹患小兒麻痺症的小孩來到屏東診所時，都是用爬的，他們已經爬了很多年。經過我們的手術之後，他們可以走了，當他們自己可以走路去上學，他們的自尊跟自信都回來的，而我們說，這就是勝利！因此叫做勝利之家。」

60年代台灣人民遭受小兒麻痺疫情威脅，畢嘉士從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。畢嘉士於1963年在屏東籌設台灣第一個小兒痲痺兒童之家「勝利之家」，提供病童生活照顧、物理治療，請專人製作拐杖和專屬支架，讓孩子免於爬行之苦，並在此接受教育。畢嘉士鍥而不捨說服縣府，於屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，專收小兒痲痺兒童就讀，為我國第一個肢體殘障班，開啟特教新頁。

1975年，畢嘉士發現有些小兒麻痺患者因脊椎過度側彎、壓迫心臟而喪命，特別請美國夏威夷專攻脊椎矯正手術的醫師，親自飛到屏東指導台灣醫師施行手術，他也親自學習。在國內外醫師合作下，無數病患重新站起，屏基甚至成為當時世界八大脊椎矯正中心之一。屏基的成功帶動台灣各地紛紛建立類似治療機構，如彰化喜樂保育院、嘉基小兒麻痺之家、花蓮畢士大教養院、台東阿尼色弗小兒麻痺之家。因畢嘉士無私的奉獻以及對台灣醫療的付出，1997年榮獲第七屆台灣醫療奉獻獎。