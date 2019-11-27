親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

全台近200萬中老年人有骨鬆危機 骨鬆學會籲定期檢測

2019-11-27 14:09聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

許多熟齡民眾不知自己有骨質疏鬆問題。萬芳醫院放診科主治醫師、中華民國骨鬆症學會理事長陳榮邦表示，台灣50歲以上的民眾中，每四人就有一人，也就是近200萬人面臨骨鬆威脅。其中，台灣髖關節骨折發生率是亞洲第一，光去年就有近4萬5000人發生，且兩成患者可能在一年內死亡。

而據衛福部調查，50歲以上的人僅有1.2%進行骨密度篩檢，篩檢率實在太低。陳榮邦呼籲50歲以上熟齡民眾，在首次骨鬆篩檢後，應每隔五年再度篩檢，若有異常者，則應治療後每隔三年回診追蹤，以降低骨鬆危害。

陳榮邦說，台灣長者除需注意三高外，更該重視骨鬆問題。以慢性病盛行率來看，台灣50歲以上民眾骨質疏鬆症盛行率約25%，僅次於高血壓27%，但高於高血脂17%、高血糖7%，等於每四人就有一人有骨鬆問題。而據國際骨鬆基金會流行病學估計，台灣骨鬆患者預計2025年增為42%，2050年則破五成至57%，民眾不可不慎。 

而造成骨鬆原因眾多。陳榮邦說，如運動或營養不足、陽光曝曬不夠、本身有其他慢性疾病等。民眾邁入中年後，骨質每年約減少0.3%至0.5%，且停經婦女、年長者、長期菸酒、缺鈣等都是骨鬆危險因子，且因骨質流失沒有顯著症狀，使民眾對骨鬆警覺性低。

而在骨鬆的檢測與預防上，陳榮邦說，過往許多長者往往是骨折後才發現自己罹患骨質疏鬆，民眾若覺得身高縮水明顯，就有骨鬆可能。也可至醫院檢測。

而預防上可以健走等運動，建議每周三次、一次至少30分鐘外，每日均衡的飲食攝取，如鈣片、維他命D補充、曬太陽等，是改善的最佳良方。

骨鬆學會籲民眾應定期檢測骨質狀況外，平時也應多運動，均衡飲食攝取。記者簡浩正／攝...
骨鬆學會籲民眾應定期檢測骨質狀況外，平時也應多運動，均衡飲食攝取。記者簡浩正／攝影
分享

骨鬆骨質疏鬆患者

相關新聞

比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

被爆「幽靈班表」？ 東南客運：上傳錯誤

2019-11-27 11:49

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27

12月起中獎5000以下免稅 年近50萬張刮刮樂受惠

2019-11-27 12:05

影／愛滋感染者的親密戰友 個案管理師助克服低潮

2019-11-27 14:35

台灣小兒麻痹之父畢嘉士 日前挪威逝世享耆壽93歲

2019-11-27 14:29

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-11-27 13:23

婦胸悶、胸痛半年 縱膈腔驚見長14公分畸胎瘤

2019-11-27 12:51

水下攝影師拍VR影片 帶觀眾逛海底生態圖書館

2019-11-27 12:38

早療社工羅凱妮耐心陪伴 慢飛天使開口喊「姨」

2019-11-27 12:21

高市小港醫院「體檢」建築健康 期降低空品、噪音汙染

2019-11-27 12:20

高以翔疑過勞猝死 醫師分享量表籲自我檢視

2019-11-27 12:14

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

台大首次微創手術 切腦神經束救四歲癲癇女童

2019-11-27 12:11

台灣彩券「暖心相乘 讓愛倍增」暖影音發表

2019-11-27 12:09

阿公阿嬤的巧思！尼龍繩秒變「手提杯套」 網讚爆：這才是真環保

2019-11-27 12:00

婦人跌落田急性脊髓損傷 翻身困難三個月治療今重生

2019-11-27 12:00

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25

明年健保總額定案 醫院總額採付費者代表版本

2019-11-27 11:20

金馬與金雞的中台之爭：寫在金馬56之後

2019-11-27 10:54

韓劇溫柔歐巴都是騙人的？「媽蟲」拆穿韓國大男人真面目

2019-11-27 10:50

立院今審中醫藥發展法 中央獎勵種植中藥首入法

2019-11-27 10:37

評／一座可貴的「自由」：寫在金馬56之後

2019-11-27 10:13

輕颱北冕不排除成強颱 下周二後接近菲律賓

2019-11-27 10:01

韓國沒有你想像的美好！雪莉、具荷拉自殺背後的殘酷真相

2019-11-27 10:00

添加木糖醇的口香糖真能預防蛀牙嗎？

2019-11-27 09:30

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄

2019-11-27 00:43

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

醫病天地／種菜用農藥未洗淨 1家3中毒

2019-11-27 00:02

搶陸客市場 金門1個月4診所開張

2019-11-26 23:36

扶偏鄉孩子一把 張媽媽基金會發表「圓夢助學」紀錄片

2019-11-26 23:34

健保滿意度 民眾九成 醫界三成

2019-11-26 23:33

健康你我他 ／防皮膚乾癢 少做3件事

2019-11-26 23:33
看更多

熱門文章

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top