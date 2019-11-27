全台近200萬中老年人有骨鬆危機 骨鬆學會籲定期檢測

2019-11-27 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



許多熟齡民眾不知自己有骨質疏鬆問題。萬芳醫院放診科主治醫師、中華民國骨鬆症學會理事長陳榮邦表示，台灣50歲以上的民眾中，每四人就有一人，也就是近200萬人面臨骨鬆威脅。其中，台灣髖關節骨折發生率是亞洲第一，光去年就有近4萬5000人發生，且兩成患者可能在一年內死亡。

而據衛福部調查，50歲以上的人僅有1.2%進行骨密度篩檢，篩檢率實在太低。陳榮邦呼籲50歲以上熟齡民眾，在首次骨鬆篩檢後，應每隔五年再度篩檢，若有異常者，則應治療後每隔三年回診追蹤，以降低骨鬆危害。

陳榮邦說，台灣長者除需注意三高外，更該重視骨鬆問題。以慢性病盛行率來看，台灣50歲以上民眾骨質疏鬆症盛行率約25%，僅次於高血壓27%，但高於高血脂17%、高血糖7%，等於每四人就有一人有骨鬆問題。而據國際骨鬆基金會流行病學估計，台灣骨鬆患者預計2025年增為42%，2050年則破五成至57%，民眾不可不慎。

而造成骨鬆原因眾多。陳榮邦說，如運動或營養不足、陽光曝曬不夠、本身有其他慢性疾病等。民眾邁入中年後，骨質每年約減少0.3%至0.5%，且停經婦女、年長者、長期菸酒、缺鈣等都是骨鬆危險因子，且因骨質流失沒有顯著症狀，使民眾對骨鬆警覺性低。

而在骨鬆的檢測與預防上，陳榮邦說，過往許多長者往往是骨折後才發現自己罹患骨質疏鬆，民眾若覺得身高縮水明顯，就有骨鬆可能。也可至醫院檢測。