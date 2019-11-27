比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17 聯合新聞網 綜合報導



日本網友看完《比宇宙更遠的地方》後，花了200萬日幣（約新台幣56萬）到南極探險兩周。圖擷自 logipara 分享 facebook

日本知名動畫《比宇宙更遠的地方》，講述主角小淵澤報瀨與她的夥伴前往南極大陸尋找自己失蹤的母親，也讓許多動畫的粉絲對南極產生好奇心。在台灣，也有網友實際測試，獨自一人前往南極探險，並將心得放上PTT。

網友在PTT發文，分享前往南極「聖地巡禮」的心得。原po表示自己並不是因為看動畫才想去南極，而是想在畢業前到「世界的盡頭一探究竟」，於是在從未一個人出國的情況下，獨自一人飛行約35小時，花費35萬到南極探險。

原po選擇跟著當地的旅社，並經過一個月的比價，超過120封電郵來往，終於成行出發。他形容船內的擺設和動畫很像，空間相當窄小，做任何事都會影響室友；雖說是四人房，但卻無法讓四個人同時坐在房間裡，兩張上下舖的床，其中下鋪空間小到無法坐在床上。

原po表示，要前往南極必須要在每年11月到3月，南半球夏天時，這時的溫度才不會低於零下十度。即便如此，原po還是帶滿厚外套，他形容這裡的風「會把人吹成白痴」。而登島後的活動，基本上都是健行或登山，有時會有科學講座，或是在南極露營跟游泳。

旅途中有許多感動的時刻，不論是船駛離港口、第一次看到浮冰或是第一次登陸，但最激動的，莫過於體驗到和動畫主角同樣的大浪，原po說：「等到自己旅程結束後再重新看這段，哭的不成人樣。」原po表示很慶幸自己做了這樣的決定，因為費勁千辛萬苦才能抵達南極，看到完全不一樣的風景。

隨著科技及交通技術進步，現代人得以到地球南北盡頭探險，除了台灣的網友外，今年1月，日本也有位網友在看完《比宇宙更遠的地方》後，花光自己的積蓄，約200萬日幣（約新台幣56萬）的金額，到南極探險兩周，並將探險過程寫成部落格向大家分享。