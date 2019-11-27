高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



年僅35歲的藝人高以翔凌晨於中國綜藝節目錄影時，於奔跑途中昏倒，搶救無效，震驚演藝圈。媒體報導當時旁人立刻呼救，卻無工作人員立即上前搶救，等待超過15分鐘才做了10分鐘心肺復甦術(CPR)並送醫。台大醫院創傷醫學主治醫師許立民分析，心律不整是年輕人猝死的最常見原因之一，如果能在黃金四分鐘內做CPR或即時透過「自動體外心臟去顫器（AED）」整流，結果可能不同。

許立民表示，過勞引起的心律不整，是年輕人心臟停止、猝死的最常見原因之一，心臟停止最重要的搶救工作就是CPR，黃金時間是倒下去之後四分鐘之內要開始CPR或透過AED整流，搶救回來的機會最高。

許立民表示，按照媒體的描述，此節目所進行的戶外高強度體能活動，已經類似於馬拉松比賽，不只應該要有固定式的救護站，機動式的救護站更重要，台灣現在就有醫護人員自發在馬拉松比賽中背著AED跑，保護賽程中的跑者可以在黃金期得到急救。

如果發現有人倒下，旁人該怎麼做？許立民表示，首先要呼救，然後呼喚對方，看他是否有意識並且檢查脈搏。如果沒有脈搏，就要立刻開始CPR，暢通呼吸道、吹氣，兩分鐘的心臟按摩，一循環後再檢查脈搏。如果有AED，這時可按照指示貼上貼片，讓AED判讀是否可整流，如果可以整流，AED就會直接電。如果還是沒脈搏，就繼續CPR直到送達醫院為止。