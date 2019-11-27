早療社工羅凱妮耐心陪伴 慢飛天使開口喊「姨」

2019-11-27 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



31歲社工督導羅凱妮投入兒童發展早期療育個案管理服務6年，服務過440個家庭，是慢飛天使身旁最溫柔的身影，她曾耐心陪伴年僅2歲卻患有小耳症及疑似發展遲緩的小蕙（化名），經兩年的努力、不斷地互動和引導，原本完全不會講話的小蕙終於開口，也累積越來越多詞彙；羅凱妮也獲表揚，得到新竹市府社會處舉辦跨專業服務績優人員「服務績優獎」。

社會處指出，小惠的父親是街友，母親則有輕度智能障礙，未接受早療服務前，父母親不知道如何教育和清潔，導致小蕙泌尿道頻繁感染，也幾乎沒有口語表達能力、聽不懂大家說的話，親子溝通困難。

社工督導羅凱妮介入服務後，協助申請新竹市「到宅療育服務」，並透過教保老師示範給父母看，如何與小蕙互動，藉由模仿說話來提升她的口語表達能力。另外，在教保老師的教學下，小惠的父母學會幫孩童清潔的技巧，成功降低小蕙泌尿道感染次數。

有了變化和進展，小惠的父母建立起對羅凱妮的信任，因此主動請羅協助小蕙尋找早療資源，後來也從聯合評估中心幫小蕙取得發展遲緩身分，透過學前教育鑑定安置讓小蕙能順利進入幼兒園，體驗人生第一次的團體生活。如今的小蕙不僅持續穩定的進步，也有了比較清晰的口語表達能力。

羅凱妮說，她從小蕙2歲時就一路陪伴，從學習認知、說話、到4歲能順利銜接幼兒園課程，小蕙還主動對著她喊了一聲「姨」，對她而言，這是最棒、最欣慰的禮物，也讓她感覺「自己好像也跟著這些慢飛天使的家庭一起成長了」。