高市小港醫院「體檢」建築健康 期降低空品、噪音汙染

2019-11-27 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



根據統計，現代人無論工作或生活，在室內的時間占了一天的3分之2以上，高雄市立小港醫院上午與台灣建築醫學學會簽訂「健康環境建築標章認證」合作備忘錄，希望透過改善醫院的空氣品質、建材與設備、噪音及光，降低醫護人員及病患的室內汙染暴露的風險，打造全台首家健康環境建築標章認證醫院。

台灣建築醫學學會理事長張智元表示，該學會首度將觸角延伸至醫院建築，將為小港醫院的病房、門診區及員工辦公室進行為期半年的健康環境標章認證，也會針對急重症醫療大樓的建材、通風等規畫設計提供建議，該院未來不只治療病患和推動健康促進，醫院建築本身也會是健康環境認證的標竿。

小港醫院院長郭昭宏說，醫院進出病患及聚集量較大，如室內空氣品質不好，反會影響民眾的呼吸道及心血管健康，除了提供民眾就醫和健康照顧，也要在建築環境等「看不見的地方」進行改善；目前該院興建新急重症醫療大樓，就將針對空品、建材與設備、噪音及光等4項目展開品質及安全鑑定，替環境品質把關。

張智元說，國人每天除了外出通勤，有3分之2以上時間處於室內環境，室內空品的好壞，將直接影響工作效率及身體健康，該認證主要是「保持建築的健康」，而非僅是節能的設備和設計。