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獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

高以翔疑過勞猝死 醫師分享量表籲自我檢視

2019-11-27 12:14聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

藝人高以翔錄製大陸節目「追我吧」驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，據大陸消息指出，浙江新聞已證實，高以翔搶救無效去世，得年35歲。根據媒體報導，推測疑似是過勞又熬夜進行高強度的運動。醫師表示，不只工作超時是過勞，連異常壓力、突然的高強度體力、工作環境過冷或過熱都算過勞。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌今受訪時表示，雖然台灣目前沒有過勞對健康危害的相關數據，但工時多長會造成過勞情形，英國醫學期刊「刺胳針」2015年給出了答案，一個人每周工作55小時，發生腦中風風險就是一般人的2倍、心肌梗塞等心血管疾病發生率也是正常人的1倍。

常感覺到疲憊、煩躁，就有可能是過勞的警訊。我國勞動部有提供「過勞量表」，讓民眾掌握自身是否處於過勞狀況，但勞動部的過勞主要是以長時間工作超時為評估，楊振昌提醒，並不是一直長時間上班才會過勞，即使是短期、突然加長工時，又或者是異常壓力、臨時被要求任務、突如其來的高強度體力、工作環境過冷過熱，若身體狀況不佳，也可能過勞倒下。

過勞以經常為台灣民眾最熟悉的工作名詞，楊振昌建議，除隨時自我檢視自己有沒有過勞，若在工作過程中有任何不適，一定要馬上向上級長官提出。另外，身體保持健康也是對抗短期過勞的好方法，有高血壓等慢性病患者，要控制好三高，才能不讓身體因工時突然加長，倍心血管疾病、腦中風找上。

楊振昌說，保持常規運動習慣，飲食及睡眠正常也很重要。每周應運動3次以上，每次30分鐘以上。據美國國家睡眠基金會（NSF）提醒，成人約7至8小時睡眠，而老人家則需睡足6小時。均衡吃足全榖根莖類、豆魚肉蛋類、奶類或乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等六大類食物，才能避免過勞猝死憾事發生。

藝人高以翔（圖）錄製大陸節目「追我吧」驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，據大陸消...
藝人高以翔（圖）錄製大陸節目「追我吧」驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，據大陸消息指出，浙江新聞已證實，高以翔搶救無效去世，得年35歲。本報資料照片
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過勞腦中風

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