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獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

高以翔錄製大陸節目「追我吧」驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，後經《浙江新聞》證實，高以翔搶救無效去世，享年35歲。據悉，高以翔是在錄節目跑到一半突然暈倒，口中不斷喊著「我不行了」、瞳孔放大，甚至心臟驟停3分鐘，現場施行CPR搶救10分鐘後送醫，經過9小時搶救，仍回天乏術。

根據媒體報導，高以翔拍攝的「追我吧」是一個城市夜景追逐真人秀節目。高以翔疑似在凌晨拍攝節目，突然倒地。基隆長庚醫院心臟內科主治醫師楊甯貽表示，凌晨或夜間在戶外活動，要注意溫差過大造成血管急速收縮，而導致心臟無法負荷而猝死。

雖然高血壓、高血脂、高血糖，通常好發於65歲以上長者，但楊甯貽表示，許多年輕人以為自己身體很好，而忽略自己是否有高血壓或其他心血管疾病，甚至有先天性心臟問題，如心肌肥厚而不自知。加上最近氣溫驟降，從室內或是車內到戶外溫差大，貿然從事高強度運動便很容易出事。

楊甯貽表示，運動前一定要做好暖身，並且要套個風衣、外套，尤其最好頭戴帽子，等到身體確實熱開了，再慢慢把外套脫掉。她也提醒，激烈運動前一定要睡眠充足，若家中有心臟病史，也建議定時健康檢查。若有高血壓等心血管問題的人，要先把病情控制好，並且從輕微的運動慢慢開始訓練，不要一下子拉高強度，才能避免類似情形發生。

高以翔。本報系資料照片
高以翔。本報系資料照片
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高血壓驟停健康檢查

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