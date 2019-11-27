高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



高以翔錄製大陸節目「追我吧」驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，後經《浙江新聞》證實，高以翔搶救無效去世，享年35歲。據悉，高以翔是在錄節目跑到一半突然暈倒，口中不斷喊著「我不行了」、瞳孔放大，甚至心臟驟停3分鐘，現場施行CPR搶救10分鐘後送醫，經過9小時搶救，仍回天乏術。

根據媒體報導，高以翔拍攝的「追我吧」是一個城市夜景追逐真人秀節目。高以翔疑似在凌晨拍攝節目，突然倒地。基隆長庚醫院心臟內科主治醫師楊甯貽表示，凌晨或夜間在戶外活動，要注意溫差過大造成血管急速收縮，而導致心臟無法負荷而猝死。

雖然高血壓、高血脂、高血糖，通常好發於65歲以上長者，但楊甯貽表示，許多年輕人以為自己身體很好，而忽略自己是否有高血壓或其他心血管疾病，甚至有先天性心臟問題，如心肌肥厚而不自知。加上最近氣溫驟降，從室內或是車內到戶外溫差大，貿然從事高強度運動便很容易出事。