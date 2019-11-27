台大首次微創手術 切腦神經束救四歲癲癇女童

2019-11-27 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



台美合作，將傳統腦部手術改為微創手術。三歲十個月大的翁小妹妹，一歲半前發育正常，快兩歲時因腦炎導致癲癇，每日持續反覆嚴重抽搐並合併腦病變成頑固性癲癇，導致意識障礙、終日臥床。而透過藥物與生酮飲食治療後，病情仍未改善。

今年7月時，家屬接受台大醫院團隊建議，以微創方式進行大腦半球切開手術，僅切斷左、右腦間的連結神經束，跟早期多必須進行半腦切除的治療方式不相同。術後翁小妹癲癇發作消失且恢復正常意識，神經功能顯著改善。

收治翁小妹的台大外科部醫師楊士弘表示，經檢查後發現，翁小妹癲癇的放電病灶在左邊大腦，且左邊腦部功能幾乎完全喪失，但因也會傳導到右邊大腦，若造成廣泛性的腦部病變，最嚴重恐會腦性麻痺，故決定手術治療。過去傳統治療方式，多是開刀移除病變的腦部組織，即切除左側大腦，此次為台大首度運用微創方式，沒有切除任何的腦組織，只切斷左右大腦連結，來進一步控制癲癇發作，希望讓右腦能正常發育不受干擾，並藉由後續復健等方式恢復左腦喪失的部分功能。

為了使手術傷害降到最低，楊士弘說，醫療團隊採用微創的半腦切開手術，僅打開一個六公分長的頭皮傷口，在完全未切除任何大腦組織又不損傷其他腦組織下，切斷顳葉海馬、基底額葉等連結神經束，分離兩側大腦連結。

楊士弘說，台灣癲癇盛行率是0.5%到1%，其中約有二到三成患者是頑固型癲癇，如果藥物都還無法控制，才需要考慮手術治療。台大醫院此次與美國神經外科微創癲癇手術專家、美國芝加哥Lurie兒童醫神經外科主任Dr.Sandi Lam共同進行手術，專家甚至是利用自己的假期前來台灣操刀，促成這次的台美合作，手術前後歷時七小時，而此次腦部微創手術，也是台大醫院第一次嚐試。

楊士弘說，該手術仍會產生對側肢體乏力與視野缺損的後遺症，眼睛有一半影像看不到，但相對於左部大腦功能已完成喪失，會可能影響到正常的右側大腦，手術的好處勝於後遺症。 台大首度運用微創方式，沒有切除任何的腦組織，只切斷左右大腦連結，來進一步控制患者癲癇發作。記者簡浩正／攝影 分享 facebook

台大醫療團隊採用微創的半腦切開手術，僅打開一個六公分長的頭皮傷口，在完全未切除任何大腦組織又不損傷其他腦組織下，切斷顳葉海馬、基底額葉等連結神經束，分離兩側大腦連結。記者簡浩正／攝影 分享 facebook