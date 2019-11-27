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為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-11-27 13:23聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪·撰文＝蔡幸儒】

（圖片來源：《食力》提供）
（圖片來源：《食力》提供）
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隨著全球咖啡飲用量高漲，咖啡豆也成為國際貿易上重要的農作物之一，走精品豆市場的「阿拉比卡豆」與商業用咖啡為主的「羅布斯塔豆」兩種豆種為最重要的貿易品項！但「100%阿拉比卡豆」這樣的字眼，近年來在台灣不管超商、咖啡館或是包裝咖啡的廣告宣傳都不難看見！但阿拉比卡豆到底好在哪裡？若在標榜100%阿拉比卡豆的包裝商品中「摻假混充」，到底圖的又是什麼利呢？

阿拉比卡真的卡好？風味多元先佔上風！

一般來說，國際貿易間常見的咖啡豆主要有兩種，分別為「阿拉比卡」與「羅布斯塔」。在外觀上，阿拉比卡豆相對細長橢圓，中間的裂紋也較為窄而曲折，羅布斯塔豆則呈現矮圓狀，其中間裂紋也相對較直！

而阿拉比卡豆占全世界咖啡產量的60～70％，主要生長環境為多為海拔600～1200公尺高山區域，目前主要產區有衣索比亞、巴西、哥倫比亞等。味道較酸且風味多元，較常見應用於現煮咖啡及精品咖啡中。

羅布斯塔則主要多種植於海拔200～800公尺平地，目前以越南、印尼、印度為其主要產地，不過由於其苦味較為強烈厚實，且咖啡因含量幾乎是阿拉比卡豆2～3倍的關係，因此較常應用於即溶咖啡、罐裝即飲咖啡等產品，在價格上也相較阿拉比卡豆來得低廉！

但曾任IS COFFEE咖啡烘焙廠廠長、星巴克行銷部食品飲料主管經理、現為輔仁大學餐旅管理學系副教授林希軒也提到，羅布斯塔豆與阿拉比卡豆各有其風味特色，在重烘焙之後，其實很難喝得出來！一般來說，除了即溶咖啡較容易使用羅布斯塔豆外，在許多義式濃縮咖啡中其實也很常會加入羅布斯塔豆以提升咖啡的口感！

能圖多少利？為何有人願意鋌而走險？

但儘管羅布斯塔豆普遍價格低廉，但實際上在標榜「100%阿拉比卡豆」的包裝咖啡豆中，混入羅布斯塔豆是否真的那麼有利可圖？在烘豆之後，實際上又可以從中獲利多少呢？

阿拉比卡豆的價格會根據產地而有區別，羅布斯塔豆價格則較不受產地影響。台灣主要阿拉比卡豆進口國為巴西和哥倫比亞，根據國際咖啡組織（International Coffee Organization，簡稱ICO）2019年9月份最新的統計資料顯示，兩國的阿拉比卡豆行情大約分別落在每磅台幣30.77及41.11元。而全球羅布斯塔豆的平均價格則落在每磅台幣22.02元，若以台灣的阿拉比卡豆進口量最高的巴西來對比羅布斯塔豆價格，生豆價差大約是1.3倍，但哥倫比亞豆的價格較高，與羅布斯塔豆比較起來，則可差到近2倍！

混入50%羅布斯塔！每磅生豆成本節省23%！

若以哥倫比亞產區的阿拉比卡豆國際生豆交易價來計算，2019年9月價格每磅為41.11元，加上生豆商營收、營業稅等約25%額外成本及烘豆過程20%重量損耗率換算，實際100%阿拉比卡豆的每磅成本大約64.24元！但若混入50%羅布斯塔豆後，換算最終的每磅咖啡豆產品成本大約便可壓低到49.32元！

意即，只要以「50%阿拉比卡豆＋50％羅布斯塔豆」來銷售，比起「100%阿拉比卡豆」的產品，每磅大約就可以省下約23%的成本！

深烘焙難以分辨風味！咖啡摻混未被列入稽核重點

在風味上，即使阿拉比卡和羅布斯塔的生豆外觀有所差異，專家得以分辨得出來。但湛盧咖啡董事長廖國明也提到，多數大賣場的包裝咖啡豆常以深烘焙的方式處理，沖煮過後若不是精品咖啡玩家或專家，其實多數難以分辨其風味。

此外，雖然將羅布斯塔豆混入標示100%阿拉比卡豆之中，涉犯食安法規「標示不實」，但因為我國咖啡飲用量雖在成長中、卻也還沒大到像歐洲一樣形成具規模的經濟犯罪，我國主管機關並沒有針對包裝咖啡豆摻混進行抽驗，也沒有特別針對咖啡成分規範的法規。

在被「抓包」的風險相對小，稍加混入一點無人知，但仍可以「量」獲取價差的情形下，也使得量販店包裝咖啡豆更容易成為咖啡詐欺鎖定的肥羊市場！

（圖片來源：《食力》提供）
（圖片來源：《食力》提供）
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