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在台行醫奉獻30年 小兒麻痺之父畢嘉士93歲逝世

2019-11-27 13:01中央社 台北27日電

在台灣奉獻30年的「小兒麻痺之父」畢嘉士日前逝世，享耆壽93歲。他關懷痲瘋病人、曾用口為病人吸濃痰；幫1萬餘名小兒麻痺患者揮別爬行命運，是病友口中溫暖人心的「畢爸爸」。

畢嘉士基金會上午發布新聞稿指出，為台灣奉獻一生的醫師畢嘉士（Olav Bjørgaas）在11月15日安息主懷，享耆壽93歲。

1954年，28歲的畢嘉士在挪威協力差會（TheMission Alliance）派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣。最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦了屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒麻痺及身心障礙兒童的「勝利之家」。

畢嘉士在台行醫30年，為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻最大。

昔日病友和同事都叫畢嘉士「畢爸爸」，他曾用嘴巴為痲瘋病友吸出喉中濃痰，也曾在開刀中途因血庫缺血，捲起自己的袖子抽血捐給病人。每逢有貧苦病患付不出醫藥費，他就簽下Bill O. Bjørgaas（畢嘉士買單）。

60年代台灣人民遭受小兒麻痺疫情威脅，畢嘉士從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000名孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。

畢嘉士1963年在屏東籌設台灣第一個小兒麻痺兒童之家「勝利之家」，提供病童生活照顧、物理治療，請專人製作拐杖和專屬支架，讓孩子免於爬行之苦，並在此接受教育，甚至鍥而不捨說服縣府同意，於屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，專收小兒麻痺兒童就讀，為台灣第一個肢體殘障班，開啟特教新頁。

1975年，畢嘉士發現有些小兒麻痺患者因脊椎過度側彎壓迫心臟而喪命，因此延請美國夏威夷專攻脊椎矯正手術的醫師，親自飛到屏東指導台灣醫師施行手術，他自己也投入其中，努力學習新技術。在國內外醫師合作下，讓無數病患重新站起，屏基在當時還是世界8大脊椎矯正中心之一，也讓台灣各地紛紛學習，建立類似治療機構。

畢嘉士1984年從屏東基督教醫院退休後，仍持續為弱勢奔走，大愛遍及越南、玻利維亞、尼泊爾、海地等地。2013年，畢嘉士返台參加屏基60週年慶，老病患聞風而至，他一一跟病友握手、擁抱、話家常。離開台灣快30年，他仍然記得每個病患以及他們的故事。

畢嘉士雖然捨不得台灣，但他曾說：「這裡是我第二個家，我很想來；但台灣已經進步了，可以照顧自己，不需要我。」他期許以他為名成立的基金會，可以像他當年奉獻服務台灣，除了關心台灣弱勢長者，也把這份愛送往世界其他需要幫助的國家馬拉威。

在畢嘉士眼裡，人沒有貧富貴賤之分，只有愛與付出。他曾在接受媒體訪問時說：「我沒有辦法看到別人受苦，聖經上有說，我們大家都是一樣的，應該要彼此幫忙。」對他來說，人生最大的回報是病人因病痛解脫而綻放的笑容，原本不良於行的孩子可挺直腰板，走向外界。他用各種可能方法，盡力去維護每一個生命的尊嚴。

畢嘉士基金會指出，畢嘉士追思禮拜將於12月13日在屏東基督教醫院集會堂舉行，由基金會與畢嘉士創辦的「屏東基督教醫院」、「屏東勝利之家」聯合舉辦，並邀請畢嘉士台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷畢嘉士對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。

畢嘉士以「永不放棄」信念，在偏鄉撒下愛的種子，醫治過上千名痲瘋病、上萬名小兒麻痺患者。無私的奉獻以及對台灣醫療的付出，讓他在1997年榮獲第7屆台灣醫療奉獻獎。他是屏東榮譽縣民、台灣外交之友；在挪威，更獲得國王頒贈「聖歐拉夫勳章」（TheMedal of St. Olav），表彰他在醫療宣教上的貢獻。

在台灣行醫、奉獻30年的「小兒麻痺之父」畢嘉士（Olav Bjørgaas）（右...
在台灣行醫、奉獻30年的「小兒麻痺之父」畢嘉士（Olav Bjørgaas）（右）日前逝世，享耆壽93歲。昔日病友和同事都叫畢嘉士「畢爸爸」，他曾用嘴巴為痲瘋病友吸出喉中濃痰。中央社
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屏東小兒麻痺醫師

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