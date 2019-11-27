被爆「幽靈班表」？ 東南客運：上傳錯誤

2019-11-27 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市議員侯漢廷今爆料指出，北市東南客運疑出現「幽靈班表」，駕駛休假或離職，卻在班表上，另有離職司機指控超時工作，且若請假，除了沒有全勤獎金，連帶營運、敬業、安全獎金也沒了，造成司機因為病假或特休遭變相扣薪，有剝削之嫌。

此外，離職駕駛也爆料，車子因保養不確實遭檢舉排放黑煙，被要求去環保局驗車時，開著更換車牌的AB車前往檢驗，蒙混過關。侯漢廷批評市府，只聽信業者片面之詞，只能防君子、不能防小人。要求市府通盤檢討考核與評鑑機制，嚴防與嚴懲規避的業者，保障駕駛勞動權。

侯漢廷日前接獲陳情，指出東南客運612路公車有無照駕駛的情況，透過公運處查核，不僅發現有5名司機無有效駕駛資格，更發現該公司回報公運處的班表與事實不符，不但時間先後錯亂，班表人員竟有當天休假與早已離職的員工，怎麼可能當天開車？

侯漢廷說，經向公運處協助調閱行車記錄器畫面，卻因不明原因而沒有紀錄，侯漢廷批評，由離職的員工來駕駛，又無畫面，難道是幽靈公車嗎？

也有司機說，有人在有請假的情況下，底薪就自動以一天400元計算，議會補貼司機的薪資5500元包含在底薪裡面，造成司機因為病假或特休等因素而變相扣薪，甚至補貼款都遭到扣除，十分不合理。

東南客運黃姓法務主任指出，對於開著更換車牌的AB車前往檢驗，還需要查證，因為車子都有定期在監理和環保機關檢驗，司機指控的部分，無從查證，也不會藉由更換車牌方式送車去檢驗，且司機若發現這種情況，應該馬上反應，不是經過幾個月後再來講，損害公司形象。