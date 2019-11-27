Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第103條之一，經過緩衝期、輔導期後，即將在12月1日正式取締開罰，Uber近日已經向駕駛發出新竹暫停服務的訊息，網路平台叫車代僱駕駛自救會指出，目前持續在協助駕駛轉換領牌，只是還有數千人在等，如果正式開罰，不排除會引發駕駛暴動。

交通部表示，12月1日正式開罰，若違規經營，將依運輸業管理規則每次開罰9000至9萬元。

所謂「Uber條款」指汽車運輸業管理規則日前修正的新規定，與Uber合作的租賃業者若未採一小時以上收費，可罰9000到9萬元，且必須有計程車駕駛人執業登記證考試證明、也要掛計程車牌，原預計10月6日正式上路開罰。交通部11月7日公告展延至11月底。且交通部重申，絕對不再展延。

網路平台叫車代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，現在轉換多元化計程車，必須符合計程車法規，現有全台牌照1萬多張，七、八成都集中在雙北市、桃園市，政府的美意卻因行政程序來不及，還有地方車行、車隊勢力等打折，使得許多駕駛無法轉換。

李威爾說，Uber現在已經確認新竹12月份之後暫停提供服務，台中目前則是一輛都還沒有掛牌，其他六都方面，雙北市、桃園預計本周會有2、3000輛掛牌，但還有4、5000輛在等，高雄則屬於相對比較好的地區，車牌量夠，車隊也願意容納，只是在等地方政府申請程序而已。

李威爾說，現在上千名司機無助也無奈，他們覺得政府執行這個政策，卻沒有考慮到執行層面問題。

至於12月1日開始，如何取締以及執法，交通部目前僅說，細節還在研擬中。網路平台叫車代僱駕駛自救會表示，依照過去的經驗就是執法人員以釣魚的方式來取締，如果違規經營，就是現場直接開罰。

對此，Uber表示，全力配合政府法規，12月起要領到紅牌的駕駛，才可以登入App上線接單，新竹方面12月後平台服務則將先暫停，主因是還沒有可以經營多元化計程車的計程車隊，但目前已經有車隊表達意願，但還要經過相關申請程序才能加入。