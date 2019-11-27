非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



行政院農業委員會農糧署南區分署今天在高雄市新莊國小，舉辦108年採豆食農教育暨國產豆漿入校園推廣行銷成果發表會，將非基改新鮮營養國產豆漿導入校園，南部縣市國中小年喝50萬杯。農糧署長胡忠一表示，從教育讓孩子學習減少碳足跡，享受吃在地、吃當季的好食物。

農糧署去年推動國產豆漿進入學校營養午餐，去年9到12月共促成南部縣市國中小訂購約13萬杯國產豆漿，今年全年訂購量超過50萬杯，平均每月訂購量成長近3成。南區分署也安排國中小師生到大豆田區進行採豆食農教育，更媒合高雄市在地中小企業，贊助燕巢偏鄉小學喝國產豆漿。

胡忠一表示，大豆是豆中之王，富含蛋白質、維生素等營養素。農糧署105年推大糧食，因稻米生產過盛，必須轉作。台灣過去10年大豆每年的進口量是800萬公噸，80%從美國，12%從巴西，8%從加拿大，生產履歷遠、碳足跡又長。因此如何讓學生了解地產地銷、吃在地、吃當地，是非常重要的。

南區分署分署長姚志旺指出，國產豆漿訂購量的成長，除了更多國中小學生可以品嚐到國產豆漿的新鮮營養，也幫助南部縣市農友種植的國產大豆有更多銷售管道，一舉兩得。採豆體驗食農教育讓學生到大豆田區親自下田採豆，由農友介紹國產大豆的特色與營養，採豆後緊接著喝豆漿，體驗產地到餐桌「新鮮、優質、安心」的過程。