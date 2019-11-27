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非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

行政院農業委員會農糧署南區分署今天在高雄市新莊國小，舉辦108年採豆食農教育暨國產豆漿入校園推廣行銷成果發表會，將非基改新鮮營養國產豆漿導入校園，南部縣市國中小年喝50萬杯。農糧署長胡忠一表示，從教育讓孩子學習減少碳足跡，享受吃在地、吃當季的好食物。

農糧署去年推動國產豆漿進入學校營養午餐，去年9到12月共促成南部縣市國中小訂購約13萬杯國產豆漿，今年全年訂購量超過50萬杯，平均每月訂購量成長近3成。南區分署也安排國中小師生到大豆田區進行採豆食農教育，更媒合高雄市在地中小企業，贊助燕巢偏鄉小學喝國產豆漿。

胡忠一表示，大豆是豆中之王，富含蛋白質、維生素等營養素。農糧署105年推大糧食，因稻米生產過盛，必須轉作。台灣過去10年大豆每年的進口量是800萬公噸，80%從美國，12%從巴西，8%從加拿大，生產履歷遠、碳足跡又長。因此如何讓學生了解地產地銷、吃在地、吃當地，是非常重要的。

南區分署分署長姚志旺指出，國產豆漿訂購量的成長，除了更多國中小學生可以品嚐到國產豆漿的新鮮營養，也幫助南部縣市農友種植的國產大豆有更多銷售管道，一舉兩得。採豆體驗食農教育讓學生到大豆田區親自下田採豆，由農友介紹國產大豆的特色與營養，採豆後緊接著喝豆漿，體驗產地到餐桌「新鮮、優質、安心」的過程。

新莊國小學童試喝了非基改國產豆漿，小朋友說，很好喝，比較不甜。南區分署今年首度媒合高雄市在地中小企業贊助市內偏鄉小學喝國產豆漿，受贊助學校是金山國小與深水國小，由企業贊助18周、約1800杯國產豆漿。金山國小學童覺得，國產豆漿比市面上賣的豆漿更新鮮、沒有沉澱物、喝起來不會粉粉澀澀的。

農糧署推動國產豆漿進入學校營養午餐，今年全年訂購量超過50萬杯。記者徐如宜／攝影
農糧署推動國產豆漿進入學校營養午餐，今年全年訂購量超過50萬杯。記者徐如宜／攝影
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農糧署長胡忠一（中）鼓勵學生飲用非基改國產豆漿，學習減少碳足跡，享受吃在地、吃當...
農糧署長胡忠一（中）鼓勵學生飲用非基改國產豆漿，學習減少碳足跡，享受吃在地、吃當季的好食物。記者徐如宜／攝影
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農糧署推動國產豆漿進入學校營養午餐，今年全年訂購量超過50萬杯。記者徐如宜／攝影
農糧署推動國產豆漿進入學校營養午餐，今年全年訂購量超過50萬杯。記者徐如宜／攝影
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食農教育農糧署高雄市

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