明年健保總額定案 醫院總額採付費者代表版本

2019-11-27 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



衛福部長陳時中昨晚核定明年度健保總額分配，日前協商未獲共識的醫院總額及西醫基層總額均定案。醫院總額採付費者代表版本，明年度獲分配的金額為5175.28億元，成長率為5.438%；西醫基層總額則綜合醫界代表與付費者代表意見，最終獲分配的金額為1453.52億元、成長率為4.401%。

健保總額於今年突破7000億大關，明年持續成長。牙醫門診、中醫門診總額及其他預算今年9月底協商獲共識，牙醫門診獲分配的金額為467.61億元、成長率為3.876%，中醫門診獲分配的金額為273.16億元、成長率為5.393%，其他預算為156.842億元、較前一年度增加14.93億元。不過，醫院總額及西醫基層總額因醫界代表與付費者代表意見不同，兩案併陳報請衛福部決定。

衛福部長陳時中今出席立院衛環會受訪表示，明年度健保總額分配已定案。醫院總額分配依照付費者代表版本，付費者代表日前協商時指「使用C型肝炎新藥後所需之檢測費用」一項不宜增加預算，因為C肝新藥減少併發症所節省的醫療費用應足以支付本項費用。衛福部採納這個意見，明年醫院部門總額定案為5175.28億元，成長率為5.438%。