明年健保總額定案 醫院總額採付費者代表版本
衛福部長陳時中昨晚核定明年度健保總額分配，日前協商未獲共識的醫院總額及西醫基層總額均定案。醫院總額採付費者代表版本，明年度獲分配的金額為5175.28億元，成長率為5.438%；西醫基層總額則綜合醫界代表與付費者代表意見，最終獲分配的金額為1453.52億元、成長率為4.401%。
健保總額於今年突破7000億大關，明年持續成長。牙醫門診、中醫門診總額及其他預算今年9月底協商獲共識，牙醫門診獲分配的金額為467.61億元、成長率為3.876%，中醫門診獲分配的金額為273.16億元、成長率為5.393%，其他預算為156.842億元、較前一年度增加14.93億元。不過，醫院總額及西醫基層總額因醫界代表與付費者代表意見不同，兩案併陳報請衛福部決定。
衛福部長陳時中今出席立院衛環會受訪表示，明年度健保總額分配已定案。醫院總額分配依照付費者代表版本，付費者代表日前協商時指「使用C型肝炎新藥後所需之檢測費用」一項不宜增加預算，因為C肝新藥減少併發症所節省的醫療費用應足以支付本項費用。衛福部採納這個意見，明年醫院部門總額定案為5175.28億元，成長率為5.438%。
西醫基層總額則採醫界代表與付費者代表的綜合版本，最終核定金額為1453.52億元、成長率為4.401%。陳時中表示，西醫基層挹注偏鄉需要支持，另在C肝防治工作上，明年預計治療5萬多、甚至6萬名病人，考量西醫基層過去作得檢驗較少、較平衡不過來，因此增加經費支持。
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