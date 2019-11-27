網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25 聯合新聞網 綜合報導



王君萍經常在臉書分享與兒子「亞歷山大」在南法的生活，日前她接到一則打工換宿要求，網友獅子大開口讓人看傻眼。圖擷自 fb 王君萍 分享 facebook

許多年輕人在畢業後，會選擇以打工度假的方式，出國開開眼界同時磨練自己。在網路上有高人氣的混血兒「亞歷山大」，他的媽媽王君萍日前卻接到一份「求職訊息」，對方稱自己想到她家中打工換宿，並開出月薪五萬及周休二日的要求，讓人看傻了眼。

王君萍在個人臉書公開一則網友傳送的訊息，對方稱自己剛畢業並且有一個法國夢，因為很喜歡亞歷山大，及王君萍夫婦燒的飯菜，因此想詢問是否能到亞歷家中打工換宿，讓她幫忙照顧小孩、打掃，工作同時一圓自己的夢想。

說明完請求後，這位網友接著希望王君萍提供機票及吃住，且要求月薪五萬及周休二日，這樣才能遊歷法國。網友在信中直言「法國薪資所得高，所以這樣應該是正常要求的。」令王看傻眼。

王君萍在個人臉書上寫下，長期以來都會有網友「很有禮貌」的來信詢問打工換宿，但看到這封信後認為該澄清，她表示，自己只是一般小家庭，並沒有經營打工換宿，提醒有此計畫的網友，還是要尋台灣正式管道的資訊。

而其他網友也看不下去，在底下留言：「認真地找工作，很困難嗎？傻眼」、「包機票提供吃住遊法，請他去找旅行社，然後五萬可能找不到，他必須清楚知道」、「真的很有自信耶，而且說實在亞歷跟弟弟都不太需要照顧了！」