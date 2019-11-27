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立院今審中醫藥發展法 中央獎勵種植中藥首入法

2019-11-27 10:37聯合報 記者羅真／台北即時報導

參照中韓等國為推動傳統醫學發展訂定專法，行政院推出中醫藥發展法草案，今天將在立法院進行初審。該草案明訂主管機關每五年訂定中醫藥發展計畫，其中在中藥產業方面，明訂中央政府得獎勵民眾承租公有或國營事業土地種植中藥藥用植物，以減少我國對進口中藥的依賴。

國家經濟研究院統計，我國2016年自中國進口的中草藥占國內中草藥來源的五成六、日本占二成八、韓國占2.56%、印度占2.45%、加拿大占1.72%。

衛福部長陳時中表示，這份草案明訂中央主管機關每五年訂定中醫藥發展計畫，計畫方向涵蓋提升中醫醫療照護品質、促進產業發展、促進研究發展、人才培育、獎勵或補助中藥藥用植物種植等。

其中在中藥藥用植物種植方面，民眾承租公有土地或國營事業土地種植政府核定的中藥藥用植物，中央主管機關得給予獎勵及土地租賃期保障，且土地租賃期限不受國有財產法第43條及地方公有財產管理法規關於租期的限制，以減少契約變更與土地收回成本壓力。

陳時中表示，在醫療照護方面，草案規範政府應強化中醫藥在全民健保與醫療照護體系中的功能及角色，其中包括鼓勵發展具有中醫特色的預防醫學、居家醫療、中西醫合作及中醫多元醫療服務。接下來將請中醫師公會研擬方案，長照司審查通過後就會陸續推動試辦計畫。

立委黃秀芳提議在草案中明訂，將中醫藥知識訂在高中以下課綱中。不過陳時中表示，現行國民中小學九年一貫課程綱要中，健康與體育學習領域已包含認識中醫與中藥等內容，因此應毋須增列。

中醫中藥陳時中

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