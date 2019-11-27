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韓劇溫柔歐巴都是騙人的？「媽蟲」拆穿韓國大男人真面目

2019-11-27 10:50聯合新聞網 文章提供／遠見

82年生的金智英。 圖／車庫提供
82年生的金智英。 圖／車庫提供
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關注韓國新聞的人，都知道最近最火熱話題就是「媽蟲（맘충）」。這個韓國網路流行語，形容全職媽媽只知享受生活，如同一隻會吸乾老公血的蟲。隨著韓星孔劉、鄭裕美主演的電影《82年生的金智英》即將在台上映，韓國「仇女」現象瞬間成焦點，也讓韓劇歐巴的溫柔形象碎成一地？

「你們可以對一切都覺得理所當然，我卻再也沒辦法繼續忍氣吞聲。可是我只有變成別人，才能為自己說話。」韓國「全職媽媽」金智英說出壓抑已久的內心話。

其實，1982年出生於韓國的「金智英」是杜撰人物，名字就像台灣的雅婷、怡君、怡婷，都是1980年代的菜市場名，藉此代表一般韓國婦女。電影藉助金智英的故事，真實刻畫出韓國女性日常所遭受的折磨與困境。

這部電影的緣起，可追溯至2014年，當時韓國出現「媽蟲」這個全新的網路流行語，「媽蟲」是結合英文「mom」與「蟲」的新造字。在韓國，蟲帶有低等動物的貶義。

媽蟲，原本被用來形容「追求榮華富貴享樂、沒把小孩管教好的年輕媽媽」，但少數媽媽的脫序行為卻被網友刻意放大。不管年紀或背景，只要是帶孩子的媽媽全都被稱為媽蟲，暗諷她們整日無所事事，就像吸血蟲一樣，吸著老公的血而生活，最後還變成「全民公敵」，有些餐廳甚至拒絕她們來用餐，對韓國婦女造成莫大的傷害。

對家庭主婦而言，「家庭」就是24小時的職場，多數人認為家庭主婦不用上班，不需面對主管、客戶及業務的壓力，然而繁重的家務、養兒育女、婆媳關係、封閉的社交圈等問題，都會讓家庭主婦身心俱疲。所以，至今韓國社會還以「媽蟲」貶義詞來形容一般家庭主婦時，令外界感到不可思議。

2016年時，韓國作家趙南柱目睹社會對女性歧視的暴力視線，出版了《82年生的金智英》這本書。

在他的筆下，金智英過著這樣的生活：她難得忙完家事，帶孩子到有促銷活動的店買了咖啡到公園休息。一旁長椅上坐著幾名年約30出頭的男性上班族，同樣也喝著那間店的咖啡。就在那時，一名男子發現金智英在看他們，便向友人竊竊私語。雖然金智英聽得不是很清楚，仍隱約聽見他們說：「我也好想用先生賺來的錢買咖啡喝、整天到處閒晃……媽蟲還真好命……我一點也不想和韓國女人結婚……。」

金智英顧不得熱騰騰的咖啡灑在手上，也沒發現孩子驚醒的哭泣聲，只想衝回家躲起來。那天下午，她茫然失措，不小心把一碗忘記加熱的冷湯餵給孩子喝，也忘記幫孩子穿尿布，尿得她一身溼，還忘記有洗衣服這件事，直到孩子睡著後才發現……。

金智英的誕生，敲出韓國女性地位的警鐘

趙南柱真實呈現韓國女性長期處於不公平的社會中求生，揭露韓國大男人「仇女」（仇視女人）的社會現象，讓這本小說甫推出便熱賣50萬本，晉升為年度暢銷書。

這本書堪稱為「禁書」，但貼上禁書標籤的，不是韓國政府，而是父權氣息濃厚的韓國男性，舉凡與「女權意識抬頭」相關的人事物，都難逃被追殺或言語霸凌的命運。

2018年4月，韓國女團Red Velvet成員Irene在粉絲見面會現場，回答粉絲提問「最近看過什麼書」時，他僅表示，「休假會看很多書，像82年生⋯⋯，」台下大批粉絲竟以「喔」作為回應，顯然大家都知道這本書，但反應卻出奇冷淡。

但Irene閱讀《82年生的金智英》所帶來的餘波，並未隨著見面會落幕而劃下句點，反倒持續在網路發酵。有不少男性網友針對Irene的言論，留下激烈且不堪的字眼，甚至有極端粉絲揚言損毀、焚燒Irene的照片。

當韓星孔劉聽聞此事時，感到相當遺憾。他不敢相信有人因為看這本書而遭到網友攻擊。他也是接演《82年生的金智英》後，才知道「媽蟲」這個詞，並難以置信地頻頻對外詢問：這是誰造的詞？真的有人會使用媽蟲這二個字嗎？

韓國作為亞洲先進國家之一，金智英的誕生，反映出韓國極度保守的民風，根深蒂固的重男輕女觀念，現在藉助網路的便利性，「仇女」情緒更為高張。

或許大部分人會認為韓國的「仇女」情緒不會出現在台灣，但妳應該常聽到「女生那麼能幹做什麼！找個有錢老公嫁了就好了！」「每天沒事幹，只會吃大餐、喝下午茶的都是貴婦吧！」「女生讀理工科很吃香，再醜都有人追！」這種言語上的潛意識，與「媽蟲」的本質很相似。日常的歧視言詞，仍不斷出現在台灣社會。

台灣女性同樣擺脫不了外界的刻板印象

一名育有兩名子女、38歲的台灣家庭主婦安娜貝爾（化名）透露，對於「媽蟲」二字相當不以為然。她婚前曾是外商公司主管，結婚懷孕後，先生及公婆不忍她為家庭事業兩頭燒，勸她離職、顧好家庭，但她萬萬沒想到：這是自己惡運的開始。

「誰想當黃臉婆，難道我不能讓自己過得更好，讓先生賞心悅目嗎？」安娜貝爾無奈表示，平時與小孩穿的漂漂亮亮出門，常常有人語帶酸味地說「穿得水水，又不用工作，嫁到這麼好的人家，真的是前世燒好香啦。」

每當聽到這種話，她簡直怒火中燒，卻不能指著當事人回嘴。安娜貝爾強調，其實，我的衣服都穿了好幾年了，並不是揮霍無度愛逛街採購的人，「為何我當個全職媽媽，就要受到這樣的評價，況且『媽蟲』這兩字是代表我沒能力賺錢嗎？我好歹也曾是外商公司主管，僅因為結婚而放棄升遷而已。」

過去習慣利用社群媒體紀錄生活的她，如今也不再大方分享了。安娜貝爾表示，生產後透過Instagram發文分享，純粹因以前看人分享親子互動照片很幸福，卻經常收到網友留下令人「不舒服」的文字，最後決定停止分享，目前僅止於Facebook跟幾個好友分享。

撕開物化女性的標籤，打造零媽蟲新世界

台灣雖沒有「媽蟲」這種貶抑女性的詞彙，但物化女性的行為從未消失，尤其政治人物更常用「標籤化」的字眼物化女性。例如台北市長柯文哲就曾說過「年輕漂亮的女性適合做櫃檯」；國民黨主席吳敦義也曾以「母豬」比擬某政治人物；而民進黨議員何文海更曾評論某候選人的看板，大言既然拍泳裝照就把胸部露出來。

縱使政府不斷呼籲男女平權的觀念，但台灣的政治人物卻赤裸裸用貶義詞物化女性，短期內，想達到「兩性平權」談何容易。

誠如孔劉所言，每個人的生活環境不同，價值觀判斷的基準也不一樣，才會發生這樣（媽蟲）的事。在他的認知中，單方面去批評某一方，是絕對毫無價值的。

或許，台灣民眾可以從韓國的「仇女」現象，進一步關心已婚婦女所遭遇的問題，如同韓版電影的標語「你和我的故事（당신과 나의 이야기）」、台版電影標語「女人價值」一樣。讓「媽蟲」不再是全世界女人最沈重的貶義詞，共同來面對兩性平權的課題。

（作者／江星翰 本文出自2019.11.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

全職媽媽結婚職場女權韓國孔劉

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