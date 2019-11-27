韓國沒有你想像的美好！雪莉、具荷拉自殺背後的殘酷真相

2019-11-27 10:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



具荷拉生前曾被前男友以性愛片威脅。 圖／摘自modelpress 分享 facebook 才不過短短的兩個月，韓國（Korea）演藝圈卻接連傳出令人震撼且心痛的消息──前f(x)女團成員雪莉疑似因憂鬱症纏身輕生，而當時曾答應她要「連妳的份一起認真活下去」的摯友、Kara團員具荷拉，也在生命最應該綻放光芒的時刻殞落，接連兩起的自殺悲劇震撼了演藝圈，更揭露在那光鮮亮麗的舞台背後，有著外界難以承受的苦難和沉重……

兩年前，SHINee鐘鉉燒炭自殺，留下了「憂鬱症漸漸吞噬了我，再也無法承受下去」的遺書；演員崔真實和崔真永姊弟，也因受不了網路謠言的困擾和背負社會上巨大的壓力選擇了斷生命。

若再加上許多知名度不高、還屬於練習生身分的藝人，短短十年內選擇輕生的相關從業人員，就有10餘位之多。由於事發突然，大多數決心自殺前的徵兆也未必明顯，也許看似樂觀且積極正面，但那陽光普照的陰影背後，卻是你不曾想像過的瘡疤。

演藝圈殘酷的真相

韓國的演藝圈體系堪稱全亞洲最發達，也是最具系統化的組織，從一位懷抱明星夢的素人到成為團體出道、出道後被觀眾看見而發光發熱，那是個機率極低、除了實力更憑機緣才能脫穎而出的慘烈，很多時候，大部分少男少女滿懷著憧憬的明星夢，卻在踏入這圈子時，才發現現實的殘酷。

此外，當練習生真要被青睞、擁有組團的機會，那箇中的壓力是外人無法想像的，不僅飲食會受到控制，連社群上的自由、交友程度，也有外界難以承受的侷限，風光背後的壓迫，必須付出許多代價。

更遑論當付出心力演出，卻還要遭受到網路酸民不用負責任的惡意言論質疑時，那種中傷有多麼巨大。

演員樸金熙曾在他的碩士論文中揭露，至少40％的藝人曾經考慮自殺過一次。

輿論壓力和對自我的期望

然而，真正可怕的是，韓國比例極高的自殺率並不只在演藝圈。

根據World Population所發布的「2019年國家自殺率報告」（Suicide Rate By Country 2019）中，韓國的自殺率在全世界排行第4、高居亞洲第1，僅次於立陶宛（Lithuania）、俄羅斯（Russia）與蓋亞那（Guyana）。

調查發現，韓國人在每10萬人的總自殺率高達26.9，亦即10萬人當中，就有近27個人死於輕生，而男性的自殺率為38.4、女性的自殺率為15.4，年自殺人數為1萬3765。

調查發現，男性自殺的比率明顯高於女性，這反映的是在社會的壓力和經濟重擔下，男性飽受職場、校園、家庭和外界眼光衝擊的自尊，常常在無所遁形之後，自我選擇的逃避方式。

專家分析，南韓自殺率頗高的主因，其一因素是老年人自殺。

事業、課業和家庭 成了壓垮駱駝的最後一根稻草

傳統上，這些老年人期待自己的孩子能照顧年邁的父母，但卻隨著現代化的進展和世俗觀念的改變，這種文化在21世紀已漸漸消失，許多老年人因此選擇自殺，因為他們不希望成為自己家庭經濟的負擔。

除了老人以外，學生的自殺率也高於全球平均值，這最關鍵的原因在於父母給孩子施加了非常大的壓力，要求孩子在學業上取得成功、考取名校、爭取榮耀。

然而，當自己沒辦法達到父母所要求的目標時，他們會覺得羞愧、對不起期望，加上睡眠不足、壓力釋放不良和社會的人際關係等影響，都使學生的自殺風險提高。

《他人即地獄：韓國人寂靜的自殺》一書中，作者更揭露了韓國高壓社會下的自殺線索，包含從上班族背負的責任，喚醒最沉痛的借鏡。

根據統計，南韓全天候待命工作的公務員，像是警察、海關人員，一年的工時竟然高達2739個小時，而一般的日班公務員，工時也多達2271小時，這遠比經濟合作發展組織（OECD）調查，已開發國家勞工平均工時1763小時還要多出1000小時。

政府著手從根本預防自殺

在World Population的調查中揭露，韓國最常見的自殺方式是燒炭自殺。此外，還有許多人選擇跳河自殺，在首爾，麻浦大橋更因為有很多人從橋上跳下，而有了「自殺橋」和「死亡之橋」的可怕別稱。

目前，南韓政府正努力遏止自殺的流行，包含廣設心理健康門診、政府提供憂鬱的諮詢和建議，因為專家發現這是必要的，畢竟有90％的自殺受害者可能都罹患有可治療的心理相關疾病，同時，有關單位還在各社區提供心理相關教育，從最根本的管道預防自殺。

此外，在這份報告中，僅次於韓國的亞洲國家為哈薩克（Kazakhstan）、日本（Japan）、印度（India）、斯里蘭卡（Sri Lanka）等，分別排在全球的第7、14、21、29。

中國在這份名單中排行第69，雖然名次看似不高，但年自殺人數13萬8482卻是所有國家最多，唯因總人口數拉低了每10萬人比例，使得排名較後。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（作者／魯皓平 本文出自2019.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）