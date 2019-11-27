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畢業那天死去的少年：哥倫比亞憤怒的催淚彈殺人案

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

今年冬天會不會冷？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，氣候預報資料顯示，偏暖的機率最高，預估的東亞冬季風指標則顯示，11月底至12月初有一波較明顯的冷空氣影響，台北氣象站的低溫有機會來到16度以下，會不會到14度要再觀察。

賈新興說，這波過去後，東亞冬季風就明顯減弱許多，氣溫就會明顯的偏暖，至少到12月16日。之後的東亞冬季風強度需再觀察。

11月底至12月初有一波較明顯的冷空氣影響，台北氣象站的低溫有機會來到16度以下...
11月底至12月初有一波較明顯的冷空氣影響，台北氣象站的低溫有機會來到16度以下。本報資料照片
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預報低溫

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