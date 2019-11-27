北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，北冕颱風同時也是今年11月的第六個颱風，平均來說，西太平洋的年颱風生成個數大約是26個，11月份的生成個數大約是二到三個，今年算是超出平均許多。

要留意的是，北冕颱風未來有機會增強為中度到強烈颱風，他說，而且是往菲律賓東方海面而來，可能會直接影響菲律賓呂宋島，和台灣的距離也較近，即便沒有直接影響，也要留意外圍環流，可能影響的時間則在下周三到周五。

賴忠瑋說，目前資料顯示，北冕颱風的強度未來可能到達中度颱風到強烈颱風的等級，和一般冬季颱風較偏弱的印象不太一樣。不過畢竟距離還很遠，目前和台灣的距離還有3000多公里，時間也還有一周左右，仍有很大的變化空間，未來一周要持續關注。

今天台灣還是受到東北風影響，雖然相較於昨天有稍微減弱，不過迎風面的北部、東北部和東部的雲量還是偏多，也仍有局部短暫陣雨，溫度的起伏不大，仍然整天都偏濕涼。

中南部和東南部則維持晴朗穩定，雖然偶而雲量偏多，但是降雨機率不高，要留意的仍然是日夜溫差，南部另外要注意空氣品質，有機會達對敏感族群不健康等級。另外全台各地沿海風浪仍然很大，前往海邊要特別注意安全。

賴忠瑋說，東北風的影響將持續到周五，而且明天東北風又會再增強，迎風面的雲層還會更厚，降雨機率更高，濕涼的感受也會更明顯。周六起轉偏東風之後，大台北地區的天氣才會有較明顯好轉的機會，不過東側雲量還是偏多，台灣東半部也要留意仍然有局部短暫陣雨。