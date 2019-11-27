吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天水氣略減，迎風面仍有局部雨，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，北部平地陰時多雲，白天氣溫略升；背風面晴朗穩定，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北部氣溫約在18至24度、中部17至30度、南部18至31度、東部17至30度。
他說，明天另一波東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部降雨增多；周五至周日白天，水氣減少、北部平地天氣好轉，北海岸、北部山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率。冷空氣比前一波略強，明天、周五北台灣偏涼微冷，明晚、周五晨空曠平地可降至14、15度，注意保暖。
周六白天至周日氣溫回升。背風面則都是晴朗穩定的天氣，中南部白天舒適早晚涼。周日晚起又有較前二波略強的冷空氣南下，天氣轉冷。
下周二清晨氣溫降至最低，接近大陸冷氣團的標準，他說，是否有機率成為今年的首波？因在模式模擬的後期，還會再調整，需持續觀察。
中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，北冕颱風未來路徑皆在海洋熱含量高的海域，他說，有充足的能量供其增強，若跨過強颱的標準，也不必太意外。最新模式模擬顯示，北冕不致直接侵台。但其是否會為台灣帶來一些額外的間接影響，是一周之後可能的變化之一，再觀察。
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