吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天水氣略減，迎風面仍有局部雨，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，北部平地陰時多雲，白天氣溫略升；背風面晴朗穩定，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北部氣溫約在18至24度、中部17至30度、南部18至31度、東部17至30度。

他說，明天另一波東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部降雨增多；周五至周日白天，水氣減少、北部平地天氣好轉，北海岸、北部山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率。冷空氣比前一波略強，明天、周五北台灣偏涼微冷，明晚、周五晨空曠平地可降至14、15度，注意保暖。

周六白天至周日氣溫回升。背風面則都是晴朗穩定的天氣，中南部白天舒適早晚涼。周日晚起又有較前二波略強的冷空氣南下，天氣轉冷。

下周二清晨氣溫降至最低，接近大陸冷氣團的標準，他說，是否有機率成為今年的首波？因在模式模擬的後期，還會再調整，需持續觀察。