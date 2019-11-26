扶偏鄉孩子一把 張媽媽基金會發表「圓夢助學」紀錄片

2019-11-26 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱「張媽媽慈善基金會」）暨日月光投控集團於108年度推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人新台幣6,000元助學金，共計274萬8000元，並在今天「張媽媽」逝世三周年舉行「張媽媽慈善基金會圓夢助學」紀錄片發表會，希望扶這些偏鄉的孩子一把，讓他們在求學階段能夠適性發展，未來獲得更好的發展機會。

日月光集團表示，創辦人張姚宏影也就是同仁尊敬的「張媽媽」，一生積極行善、無相佈施。日月光投控集團張虔生董事長三兄妹為感念母親恩情，乃私人出資以媽媽名義成立「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」，二年多來積極從事各項社會福利慈善事業，「圓夢助學」計畫是其中一項。

在張媽媽逝世三周年紀念日，基金會特地發表「圓夢助學」紀錄片，是希望社會大眾對台灣目前面臨「城鄉差距」的現象能有更多的了解。在發表會上，特別邀請到桃園介壽國中校長傅美琴、南投仁愛國中校長朱珮芬、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明以及茂林國中校長王耀英等5位翻轉偏鄉教育的第一線實踐者，參與見證並分享他們的心路歷程。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村，代表日月光投控集團張虔生董事長，謝謝校長們對偏鄉教育的熱忱與用心，他表示，張虔生指示針對教育資源較缺乏、社會脈絡不如城市的偏鄉孩子，提供協助，讓他們可以更有自信、更多元適性發展。

汪渡村也轉達張虔生的話表示，張媽媽基金會將從今年贊助的這些學生中，發掘一些家境清寒、資質好、有潛力的學生，繼續提供助學金，直到高中、大學畢業，就讀相關科系的孩子，未來在日月光投控集團的企業有用人需求時，亦可優先協助就業。

此外，汪渡村也表示，109年度起，基金會將結合日月光投控集團的資源，擴大張媽媽慈善基金會對偏鄉的關懷，以「同心圓」的概念，結合助學金、學生健檢及老人長照、就學就業、地方創生等面向，從基本面增加偏鄉學生教育資源，進而協助其就學、生活，並且提升社區服務品質，並持續關注弱勢族群及偏鄉孩子的生活及教育問題，協助他們有機會翻轉人生。