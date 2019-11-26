一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



每年9月到隔年2月是極光活躍時節，現在正是規畫極光之旅的好時機。北半球包含美國阿拉斯加、加拿大白馬及黃刀鎮、冰島、挪威、芬蘭等，皆可看到極光，可依照喜好選擇景點。

極光可分為10級，只要看到3、4級就算是活躍，肉眼就能看得非常清楚。當然，極光等級是關鍵，不過還是會受到周圍光害程度及天氣影響。若是天氣差或是光害強，極光等級較低的時候，可見度較低。因此，這些因素也是追極光需要考慮的部份。目前可見到極光的區域，大多數都是落在北緯66度以上的北極帶，包含美國阿拉斯加、加拿大白馬鎮及黃刀鎮、冰島、挪威、芬蘭、瑞典等，皆是北半球適合追極光的地區。

1.美國阿拉斯加

美國阿拉斯加的費爾班克斯是北極光最盛行的地區，有北極光之都稱號，一年當中幾乎有243天都籠罩在極光之下，相當於有3分之2的詞間可以看得到極光。除了9、10月外，最盛行時間就是2、3月，可趁這段期間規畫旅程。

2.加拿大白馬、黃刀鎮

加拿大的白馬鎮及黃刀鎮位於極光環底下，看到極光的機率高達9成。其中，黃刀鎮的地勢較為平坦，極光不易被遮蔽，看起來更為空曠壯觀。最佳觀賞時間除了9月外，2到3月最為適合，可在當地特色的印地安帳棚內欣賞。

3.冰島

冰島全國都位於極光範圍，國內的任何角落都有機會見到極光，至少可見到2到3級以上的極光。不過，冰島交通不便，除了跟團外，只能自駕追極光。

4.挪威特羅姆瑟

挪威特羅姆瑟是北極圈內的第一大城市，也是全球8大觀測極光的地點。除了欣賞極光美景外，該地區位於在峽灣與河域的平原間，爬上高處可俯瞰特羅姆瑟。最適合觀賞極光時間是11月到隔年2月。

5.芬蘭

芬蘭是相當著名的賞極光景點，最大特色就是，當地用可防止冰雪結霜的玻璃屋，躺在床上就可以看到天空中的極光，因而吸引許多追極光者來此朝聖，最適合賞極光時間是11月到隔年2月。此外，芬蘭的穆奧尼奧和基爾皮斯耶爾維(Muonio&Kilpisjarvi），同樣是賞極光景點，同時還可以體驗雪地探險及哈士奇拉雪橇的活動。最適合觀賞期間同樣是11月到隔年2月。