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11月颱風有6個！一張圖看創了什麼記錄

謹記大廚這些撇步 下廚不再怕食材剩一堆

2019-11-26 21:04聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

倡議「惜食」，食藥署鼓勵餐飲業者節約食材，舉辦第一屆「餐飲業事業廢棄物減量或時才有效利用競賽」，有業者直接研發剩食產品，或是開闢小農田，只為了把剩食能循環利用，總計有11組獲得優等獎、6組獲得貢獻獎。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，減少剩食計畫已是跨部會攜手作業，食藥署負責餐飲管理，就負責鼓勵餐飲業者做好源頭減量，才能避免剩食的產生，鼓勵業者節約使用食材，並提出四大方針，採買建議適當進貨、食材先進先出；保存必須做好溫、濕度控制，以避免食材保存失敗後，出現剩食；烹煮建議全食材使用；點菜則建議服務生能鼓勵消費者「吃不飽再點」，並倡議打包文化。

符合上述要件者，即可參與競賽，林蘭砡說，今年參賽的餐飲業者也提出特殊的惜食方針，像是食材訂購過多，媒合慈善團體，或結合分店或類似型態店家以低價分享多餘的食材，也有業者直接針對容易剩下的食材，額外推出限時特殊餐點，皆能解決剩食問題。

獲FDA優良廚師的林奕成說，胡蘿蔔、白蘿蔔是最常在料理時，被剩下的食材，他也推出「鼠歲數黃金」，使用剩餘的南瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔等，配合高湯、砂糖、海鹽，於果汁機中打成汁，放入鍋內烹煮就是一碗美味的濃湯。

林蘭砡表示，獲得惜食優等獎的業者為鍋奉行、蕃薯藤自然食堂南崁店、蕃薯藤自然食堂中壢店、蕃薯藤自然食堂植物園店、養心茶樓、TINA廚房鶯歌店、TINA廚房復興店、食在地台灣素食堂、八斗邀友善餐廳、板橋凱薩大飯店、台北君悅酒店；獲惜食貢獻獎有蕃薯藤有機專賣店桃園店、老撈麻辣鍋、伊麵食堂、海港自助餐廳、TINA廚房林口店、摩斯漢堡。

衛福部食藥署今頒發惜食優等獎以及惜食貢獻獎。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今頒發惜食優等獎以及惜食貢獻獎。圖／食藥署提供
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獲衛福部食藥署金廚獎廚師除了教育民眾如何解決剩食，也推出年菜食譜。記者陳雨鑫／攝...
獲衛福部食藥署金廚獎廚師除了教育民眾如何解決剩食，也推出年菜食譜。記者陳雨鑫／攝影
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剩食餐飲業食藥署

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