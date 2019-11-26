謹記大廚這些撇步 下廚不再怕食材剩一堆

2019-11-26 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



倡議「惜食」，食藥署鼓勵餐飲業者節約食材，舉辦第一屆「餐飲業事業廢棄物減量或時才有效利用競賽」，有業者直接研發剩食產品，或是開闢小農田，只為了把剩食能循環利用，總計有11組獲得優等獎、6組獲得貢獻獎。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，減少剩食計畫已是跨部會攜手作業，食藥署負責餐飲管理，就負責鼓勵餐飲業者做好源頭減量，才能避免剩食的產生，鼓勵業者節約使用食材，並提出四大方針，採買建議適當進貨、食材先進先出；保存必須做好溫、濕度控制，以避免食材保存失敗後，出現剩食；烹煮建議全食材使用；點菜則建議服務生能鼓勵消費者「吃不飽再點」，並倡議打包文化。

符合上述要件者，即可參與競賽，林蘭砡說，今年參賽的餐飲業者也提出特殊的惜食方針，像是食材訂購過多，媒合慈善團體，或結合分店或類似型態店家以低價分享多餘的食材，也有業者直接針對容易剩下的食材，額外推出限時特殊餐點，皆能解決剩食問題。

獲FDA優良廚師的林奕成說，胡蘿蔔、白蘿蔔是最常在料理時，被剩下的食材，他也推出「鼠歲數黃金」，使用剩餘的南瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔等，配合高湯、砂糖、海鹽，於果汁機中打成汁，放入鍋內烹煮就是一碗美味的濃湯。