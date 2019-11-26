不菸的他經電腦斷層檢查竟罹患肺炎 幸及早發現切除

2019-11-26 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



近年來迭有所聞名人罹患肺癌，苗栗縣68歲的邱姓男子不抽菸，也沒有症狀，因此決定健康檢查，經低劑量電腦斷層檢查，早期發現罹患肺癌，右上肺葉有1.5公分的腫瘤，醫師利用胸腔鏡手術切除右上肺葉，3天後出院回家，恢復正常生活。

頭份市為恭紀念醫院胸腔外科醫師謝陳平指出，肺癌是國人10大癌症死因第1名，每年有超過1萬個新病例，超過9000人死於肺癌，肺癌死亡率高，因為多數病例都是等到有症狀才發現，若要早期發現，必須靠低劑量電腦斷層檢查，才有機會接受傷害性較小的微創手術，肺癌不用聞之色變。

一些人可能有刻板印象，抽菸與肺癌息息相關，但根據世界衛生組織的資料，肺癌的病人將近一半是不抽菸，9成的女性肺癌病人是不抽菸，謝陳平說，造成肺癌最大因素是遺傳，接下來是抽菸、二手煙，及空氣中PM2.5懸浮微粒、廚房的油煙，預防的方法盡量避免曝露在空氣不好的環境， 戴口罩及定期篩檢。

謝陳平表示，傳統開胸手術必須從胸部後側方的肋骨間隙切開，有時必須鋸斷肋骨，手術會留下約25公分的傷口，往往要住院2周，並持續復健，約3個月才能恢復正常生活，近年來肺癌手術進步，初期肺癌大多可採用胸腔鏡手術，留下2至3個各約1.5至2公分的小洞，若是腫瘤不大，甚至可採用單孔手術，只留下1個約2公分小洞的傷口，大幅降低病人疼痛，5天內可以出院，並能夠快速恢復一般日常生活。