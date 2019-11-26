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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

福利看過來！申請外籍看護 享受居服員到宅服務補助

2019-11-26 19:54聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

聘用外籍看護，仍能申請長照2.0喘息服務！彰化縣衛生局副局長尚筱菁說，彰化縣有近37%失能、失智長輩都是聘用外籍看護工，為了減輕家有失能的長者或身心障礙者，長照2.0也提供喘息服務，在外籍看護請假時，也能申請長照到宅服務、交通接送、輔具環境改善等補助，民眾可多利用。

彰化衛生局今天舉行「外籍看護喘口氣，長照服務支援您」記者會，尚筱菁說，目前彰化縣聘僱外籍家庭看護人數達有1萬1449人，但很多請外籍看護的民眾

不知也可以用到長照2.0的喘息服務，其實即使是請外籍看護，只要經彰化縣長期照顧管理中心評估核定後，長照需要等級達第2級以上者，一樣可以申請長照服務。

衛生局長期照護科督導邱思臻說，由於外籍看護有時得回國或是休假，或是遇到外籍看護青黃不接時，可以利用針對有外籍看護工的家庭喘息服務，包括居服員到家服務，也可申請到護理之家 、老人養護中心留宿、或日間照護機構等 。

邱思臻說，家有外籍看護的喘息服務居服員到宅服務的政府補助額度一年最高是4萬8510元，換算居服員半天6小時到宅服務2310元，一般民眾自付額16%，最高一年約可補助21天。

一名許先生也分享他們申請長照2.0的服務的經驗，因其母親臥病在床，有申請氣墊床，方便外籍看護工餵食，還有他的母親若要出門原本也得先把輪椅搬到自己的轎車上，比較不方便，在申請交通車接送後，就不必架輪椅，可由特殊接送交通車直接接送到醫院，對他們而言很方便。

邱思臻說，長照2.0的補助項目包括「專業服務」由醫師、護理師、營養師、物理治療師、職能治療師等每月到宅提供照護，可以讓外籍看護學習並減輕照顧負擔，另還有「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善」提供3年最高補助4萬元，民眾若要改善居家斜坡道、扶手或是購買照顧床、氣墊床等都可補助。

聘僱外籍看護工的家庭申請長照2.0服務補助資格，經照管人員評估下列對象之一包括65歲以上的失能老人、領有身心障礙證明手冊者、55-64歲原住民、50歲以上的失智症患者，可打長照專線1966洽詢。

家中有請外籍看護，仍可申請長照2.0喘息服務，今天彰化縣衛生局也請民眾來分享申請...
家中有請外籍看護，仍可申請長照2.0喘息服務，今天彰化縣衛生局也請民眾來分享申請 長照2.0喘息服務的經驗。記者林宛諭／攝影
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外籍看護長照衛生局

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