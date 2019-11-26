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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

台灣媽咪哺乳呈M型化 充足睡眠、均衡飲食泌乳更容易

2019-11-26 18:58聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

世界衛生組織建議，媽咪哺乳期最好到產後六個月以上，但許多媽咪常擔憂泌乳不足、無法給予新生兒足夠養分，面臨著哺乳期的諸多困擾。新光醫院婦產科醫師蕭國明與產後護理之家針對821位不同年齡的媽媽進行「台灣媽咪哺乳習慣與營養攝取調查」，發現媽咪哺乳期呈現M型化趨勢，哺乳不到一個月與超過一年的媽咪最多，呈現兩個極端。

蕭國明表示，哺乳期主要和媽咪的奶量、體力和工作有關，大部分媽咪因為產後一個月在月子中心，有其他人協助處理產後各項事宜，較願意哺乳，因此不論是否搭配配方奶，願意補餵母乳的媽咪約有56.4％。但做完月子回到家，因為睡眠不足、壓力等使奶量下降，以及工作和體力的負荷，而停止哺乳。

另外，哺乳滿一年以上的媽咪則占42.1％。該調查針對哺乳一年以上的媽咪進行後續分析，發現哺乳滿一年以上的媽媽，許多都是35歲以上，可能是因為高齡懷孕不易，相較年輕世代會更重視嬰幼兒的營養攝取。哺乳滿六個月的媽咪則有21％，蕭國明認為和世衛組織建議，媽咪們「不敢不從」有關。

調查也發現，有8成以上媽媽會擔心泌乳不足，而影響泌乳不足前三名分別是睡眠不足、少補充湯劑水分和乳腺阻塞有關。

營養師李尉禎表示，許多媽媽大多選擇喝燉補湯品來催乳，但可能反而因高油、高鈉、高普林而造成肥胖影響健康，甚至可能導致塞奶，發生乳腺炎。

李尉禎表示，催乳的營養原則是飲食均衡和水分充足。建議每日六大類飲食攝取，蔬菜應吃3到5份，每份100克；水果2到4份，每份約一個拳頭大小、全榖雜糧類2.5到4.5碗、豆蛋魚肉4到7.5份，每份約2至3個手指，乳製品1.5杯，每杯240毫升。另外，每日至少2000C.C.至3000C.C.的水分，才有足夠的水分幫助泌乳，必要時也可搭配如葫蘆巴、卵磷脂等營養補充品。

蕭國明提醒，充足睡眠、給寶寶固定吸允乳房，並且搭配均衡的營養以及足夠的水分攝取，媽咪泌乳更容易。

新光醫院婦產科醫師蕭國明與產後護理之家針對821位不同年齡的媽媽進行「台灣媽咪哺...
新光醫院婦產科醫師蕭國明與產後護理之家針對821位不同年齡的媽媽進行「台灣媽咪哺乳習慣與營養攝取調查」，發現媽咪哺乳期呈現M型化趨勢，哺乳不到一個月與超過一年的媽咪最多，呈現兩個極端。本報資料照片
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蕭國明表示，新手媽媽的哺乳時間曲線呈現M型化。記者楊雅棠／攝影
蕭國明表示，新手媽媽的哺乳時間曲線呈現M型化。記者楊雅棠／攝影
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