聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中林姓婦人因2歲女兒在出生3個月確診為聽力受損，戴了助聽器也起不了作用，直到今年9月接受微創手術，裝戴電子耳才改觀。中山醫學大學附設醫院人工電子耳中心醫師溫惟昇說，女童術後第一次啟動電子耳，突然聽到外界聲音，先是一愣，後來激動的大哭，2個月過去，女童已經會開口喊媽媽，讓女童的父母感動不已。

林姓婦人表示，女兒三個月大確診為左右耳分別是中度、極重度聽損，當她聽到醫生宣布女兒失聰時，她十分愧疚，但為了寶貝女兒，她調整心態，為女兒聽力找解方。女兒原本不會發出任何有意義的聲音，戴上電子耳後，兩個月不到已經會叫爸爸，媽媽，抱抱等簡單字詞。

溫惟昇表示，國內每年20萬名新生兒，約有600名嬰幼兒患有雙耳重度感音神經性聽損，甚至更嚴重，這名女童為極重度感音神經性聽損，就算使用助聽器仍然聽不到，為了避免錯失聽覺與語言發展的黃金期，因此建議女童的父母等孩子滿一歲後，即可準備接受手術。

溫惟昇指出，今年9月，紫妤接受微創手術方式雙耳植入電子耳，較傳統10到20公分大傷口，縮小到3公分以內，住院時間由一周縮短到一半，電子耳啟用時間也從過去的一個月提前為術後1到2天。