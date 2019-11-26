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桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46攝影中心 記者陳嘉寧侯俐安／台北、 桃園機場即時報導

桃園機場地勤作業24日凌晨拖車準備推行航機離場時，拖車突然移動，帶動拖桿撞上酷航飛機的鼻輪起落架，造成鼻輪零件受損，所幸沒有造成人員或旅客受傷，不過延誤了航機離場時間，事件經過及責任歸屬正由桃園機場公司及民航局調查處理中。

初步了解，酷航TR-875班機，機型空中巴士A320型，停放桃園機場第1航廈A3停機坪，原本預定24日凌晨0時30分離場飛往新加坡，負責地勤作業的長榮航勤公司機坪作業人員駕駛航機拖車接靠拖桿連接鼻輪，準備執行航機後推作業時，鼻輪起落架遭到拖車帶動拖桿撞歪，呈現90度垂直角度，相關單位人員據報趕到現場，目視發現有零件受損，停止離場作業，旅客下機。

據指出，初步釐清，研判應為拖車駕駛的人為疏失，在拖桿連結鼻輪後，拖車的排檔未放置在空檔，仍舊處於1檔的位置，拖車駕駛雖然拉起手煞車，但仍無法阻擋車輛前進，期間駕駛又誤踩油門，帶動拖桿把飛機的鼻輪撞歪與機身呈90度，並造成零件受損。

相關單位指出，這次桃機地安事件，初步先將駕駛處扣照2個月及通行證7日，後續提報民航局後再依法開罰。

長榮航勤公司發表訊息指出，24日凌晨在桃園機場進行代理之酷航TR-875航班推機作業時，於拖桿架上大拖車端時，因員工個人疏失致使大拖車滑動頂到拖桿，拖桿另一端連帶碰觸到航機拖桿連結器，造成飛機鼻輪轉向偏移，目前該飛機已檢修完畢恢復正常飛航。

長榮航勤已對此為員工進行處分，並調整其勤務，改派任擔任不需操作裝備的工作，公司也會加強員工教育訓練，避免類似事件再發生。

桃機表示，長勤回覆初步調查結果是駕駛人為疏失，由於拖桿連結後排檔未置於空檔而置於一檔，雖有拉手煞車但仍造成車輛前進，然後又誤踩油門，導致此次地安事件，目前已經先將駕駛處扣照兩個月及通行證7日，後續提報民航局依法開罰。

對此，王國材呼籲長勤落實操作人員SOP及人員教育訓練。桃機在今年底完成「空側航機動態監控系統」，可供各地勤單位加強監督管理。

王國材上月15日才率員到桃機進行視察，如今才一個多月又發生地安事件。王國材表示，桃機今年發生的第安事件，主要原因多為為依標準作業程序操作及裝備失效所致，民航局也將視情況開罰。

王國材說，由於桃園機場航機起降架次逐年增加所生地面活動忙碌，及場面施工頻繁導致地勤作業複雜度提升等現況，已請桃園機場公司主動積極與各地面作業單位，透過航空站安全管理系統會議研擬改善降低風險機制。空側航機動態監控系統應如期於今年底完成，將能提高監督力道。

民航局則表示，桃園機場公司仍在調查，仍需視調查結果再決定是否開罰。

酷航的鼻輪遭到碰撞後，與機身呈現90度角，零件受損。（讀者提供）
酷航的鼻輪遭到碰撞後，與機身呈現90度角，零件受損。（讀者提供）
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長榮航勤拖車碰撞拖桿造成損壞。（讀者提供）
長榮航勤拖車碰撞拖桿造成損壞。（讀者提供）
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桃園機場民航局桃機

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