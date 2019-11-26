健保滿意度 民眾9成醫界僅3成

2019-11-26 18:40 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



健保署26日公佈本年度的健保滿意度調查，有近3成民眾對「分級醫療」政策認同度低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民眾對健保滿意度近9成，醫界僅3成多！健保署26日公佈本年度的健保滿意度調查，有近3成民眾對「分級醫療」政策認同度低，學者林寬佳表示，原因多為民眾認為大醫院較好等「價值因素」，官方須持續宣導，加強民眾對基層醫療的信任。至於醫界滿意度不足4成，主因仍是對於「支付與審查制度」的不滿。

民眾滿意創新高

「民眾健保滿意度」由陽明大學醫務管理所教授林寬佳的團隊，結合手機、市話與網路進行調查（7~9月執行、共7234份有效樣本）。調查顯示，民眾滿意的原因主要有三：「就醫可近性、減輕醫療負擔、健保保費收費合理」。林寬佳表示，雖然還是有8.1%的民眾不滿意健保，但滿意度來到歷史新高，可說是健保政策變革的契機。

林寬佳說，從往年資料來看，民眾的不滿意度多與「醫療費用」有關，也就是自費與費率的問題。不過整體而言，他覺得民眾端、醫護端跟醫療人員端已經很不一樣了，民眾端的支持已來到一個高點。

另外，認同「醫療分級」政策者超過7成，而不認同者有二個「價值因素」：1.仍有7成民眾認為「大醫院的專業普遍較好」；2.近半民眾「無法自我辨識輕症與疾病嚴重度。」針對民眾「大病小病都跑醫院」的錯誤觀念，李伯璋強調，「民眾最好的老師就是醫師，所以若醫師們能認同醫療分制度， 就能增進民眾的接受度。」

醫師不滿意支付制度

另一項「醫師對健保滿意度」調查，則由台大健康政策管理所副教授董鈺琪執行，採不記名方式，邀請977位受訪醫師上網填答問卷。結果顯示，「西醫師」對健保的滿意度從前年17%上升至今年的33%，「牙醫師」則從30.6%升至36%，整體不滿意度呈下降趨勢。

然而，在「健保支付制度」方面，仍有4成西醫不滿健保支付制度、4成3西醫不滿總額支付制度；在「健保審查設計」方面，則有高達6成西醫不滿「健保審查採匿名制」，希望健保核刪標準更公開透明。董鈺琪坦言，醫界對健保的滿意與否，主因是「支付制度」與「審查制度」，有些醫師覺得健保署有回應需求、有需則覺得改革得還不夠。

「醫界對於健保滿意度的不滿意度減少，顯示健保改革有切中要點。」李伯璋則說，在醫療體系及支付制度上，健保署落實分級醫療政策，導引醫院減少輕症服務，實施「專業雙審及公開具名」，減少爭審案件並發展精準審查，調整隨機與立意抽樣的件數占率，及調整各總額回推倍數上限值等。

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