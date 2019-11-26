親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

世界衛生組織WHO公布2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生率高居亞洲第二，專家認為，這是三十年前台灣對工業廢氣、菸害、廚房油煙的輕視，所造成的惡果。

歷經工業廢氣、菸害、廚房油煙長年傷害，民眾還是有可能延緩癌症出現，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，國外研究發現，吃蔬果可降低4成以上罹癌率，落實「天天五蔬果」有望讓已存變異的細胞，生長速度減緩，讓肺癌晚點形成，建議習慣做飯的家庭主婦要保持廚房通風度。

值得注意的是空氣汙染，賴基銘強調，世界衛生組織2013年宣布，空汙是主要環境致癌物，在西太平洋地區如台灣等地，空汙對肺癌疾病負擔占15%，因此，提醒民眾應隨時注意空氣品質狀況，空汙來襲時務必戴口罩保護，多運動提高自身抵抗力也很重要。

對此，衛福部國健署表示，已委請學會找出低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，是否能準確找出台灣不吸菸肺癌高危險群，及早發現肺癌患者，提高治療及存活率。

國健署提醒，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降等症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

目前歐美發展的肺癌風險預測模式不適合直接應用於國人，LDCT在台灣是否適用於肺癌篩檢仍充滿爭議。國健署建議，LDCT適用對象為55至74歲一天一包菸，持續30年以上或類似數量的重度吸菸者，若非上述高危險群，還沒有足夠證據顯示篩檢有效；肺癌高危險族群，建議一定要先諮詢醫師。

蔬菜水果富含抗氧化劑。圖／ingimage
蔬菜水果富含抗氧化劑。圖／ingimage
分享

肺癌國健署癌症

相關新聞

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

影╱揪出石化業看不見的空汙 環署2年罰600萬

2019-11-26 16:11

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

健保滿意度 民眾9成醫界僅3成

2019-11-26 18:40

第三航廈工程發包延宕 桃機2026年將大爆滿

2019-11-26 17:28

翁啟惠領航生策會 醫：不乘風破浪就滅頂

2019-11-26 17:23

嬰幼童品牌Nuna驚見仿冒品 廠商呼籲「超優惠是假的」

2019-11-26 15:58

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

美聯邦疾病防治中心：電子菸奪47命 2290人肺疾確診

2019-11-26 15:37

LV、Nuna、Apple都受害！仿冒集團最愛仿的時尚名品

2019-11-26 15:31

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

天氣轉涼 台南市再添境外登革熱病例

2019-11-26 15:16

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

台大雲林分院跨團隊合作「胸腔醫學中心」今天啟用

2019-11-26 14:34

青少年上網就可買電子煙？消基會點名這幾個大型電商

2019-11-26 14:21

腸病毒增四例 台南三歲男童染71型死亡

2019-11-26 14:16

電子煙未設限 青少年上網輕易買到

2019-11-26 14:14

邊境查驗／IKEA塑膠杯 塑化劑濃度達5.3倍

2019-11-26 14:13

腸病毒重症增4例 又1男童不治

2019-11-26 14:12

近5成民眾無法判斷病情 仍跑大醫院

2019-11-26 14:11

北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄

2019-11-26 14:10

鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲

2019-11-26 14:00

偏鄉貧童光陪伴不夠 永齡基金會分享雙軌解方

2019-11-26 13:57

核3廠1號機昨才大修完 發電機冷卻氣體洩漏今停機查修

2019-11-26 13:22

小黃瓜抵禦蟲害增產兩成 農業專家靠這招

2019-11-26 12:49

癌症非絕症 醫：基因篩檢精準治療可望延長存活率

2019-11-26 12:31

疫情近保健康 永康奇美：每年仍需接種流感疫苗

2019-11-26 12:19

北市抽驗蔬果農藥殘留量 不合格率高達14.1%

2019-11-26 12:15

外送員職業工會成立 將爭取外送機車專用停車格

2019-11-26 12:06

影／上班族跛行、小便困難 竟是當低頭族惹禍

2019-11-26 12:03

六成西醫不滿健保匿名審查 近三成民眾分級醫療認同度低

2019-11-26 11:42

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

11月多達6颱風 天氣風險分析有兩大因素

2019-11-26 10:18

第28號颱風 氣象局：北冕生成對台灣無直接影響

2019-11-26 10:08

婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果

2019-11-26 09:27

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24
看更多

熱門文章

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

驚喜度不夠！好市多購物節人潮減

2019-11-25 23:04

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵　愛情好運不斷

2019-11-26 00:00

冬季必吃水果之王橘子 撒鹽烤來吃更養生

2019-11-25 19:58

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

2019-11-25 21:02

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

蝦皮購物「雙12」暖身開跑！120%蝦幣回饋、限量1元搶買AirPods 2

2019-11-26 13:14

鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲

2019-11-26 14:00

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果

2019-11-26 09:27

家中犬貓也能跟著飼主吃素？ 注意這點才不會害死牠們

2019-11-25 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top