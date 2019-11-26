台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



世界衛生組織WHO公布2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生率高居亞洲第二，專家認為，這是三十年前台灣對工業廢氣、菸害、廚房油煙的輕視，所造成的惡果。

歷經工業廢氣、菸害、廚房油煙長年傷害，民眾還是有可能延緩癌症出現，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，國外研究發現，吃蔬果可降低4成以上罹癌率，落實「天天五蔬果」有望讓已存變異的細胞，生長速度減緩，讓肺癌晚點形成，建議習慣做飯的家庭主婦要保持廚房通風度。

值得注意的是空氣汙染，賴基銘強調，世界衛生組織2013年宣布，空汙是主要環境致癌物，在西太平洋地區如台灣等地，空汙對肺癌疾病負擔占15%，因此，提醒民眾應隨時注意空氣品質狀況，空汙來襲時務必戴口罩保護，多運動提高自身抵抗力也很重要。

對此，衛福部國健署表示，已委請學會找出低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，是否能準確找出台灣不吸菸肺癌高危險群，及早發現肺癌患者，提高治療及存活率。

國健署提醒，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降等症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。