翁啟惠領航生策會 醫：不乘風破浪就滅頂

2019-11-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



醫療與ICT資通訊產業是台灣最具競爭力的兩大產業，生策會今改選並舉行年會論壇，中研院前院長翁啟惠當選為新任生策會會長。新任理監事並舉行跨領域產業對話論壇，各界都看好生策會未來將加速台灣醫療及電子資通訊、生技製藥產業合作。翁啟惠對於當選會長表示意外，但他對於生策會未來重點工作已有明確目標。

翁啟惠表示，台灣的資通訊產業和醫療體系都是世界第一，若能和生醫產業結合，加上研究單位參與、政府的支持，一定能夠找到有特色、有國際競爭力的項目來發展。

翁啟惠舉例說，基因定序現在價錢降低，其實是台灣半導體貢獻很大，只是外界都不太知道這件事。現在國際大藥廠最欣賞台灣的強項，就是健保資料庫，因此在保護個人隱私的情況下處理這些大數據，把它轉換為對人類健康有價值的作為，一定要靠資通訊產業。達文西手術所需要的晶片，影像處理設備的面板，這些台灣應該都可以做，但一定要多討論才會知道需求在哪。因此他上任第一件事，就是要把平台做好，讓各界順暢對話。

生策會副會長楊泮池主持年會論壇，與碩聯合科技董事長童子賢、國防醫學院校長查岱龍、成大醫院院長沈孟儒、彰化基督教醫院院長陳穆寬、保瑞藥業董事長盛保熙對談。

童子賢表示， 人口結構變遷帶來了大量的醫療需求，但台灣卻連自己的需求都無法滿足，得靠進口大量流失外匯，「逆差一面倒」，現在韓國等其他國家已搶先進入市場，他詢問身邊去做醫美的親友，發現幾乎所有儀器設備都來自韓國。童子賢說，台灣佔世界人口0.3%，2018年台灣生醫產值估計有20.5億美元，其實僅佔全球的0.18%而已，以人口比例看，還有進步空間。

查岱龍表示，醫療產業的進步涉及人命，過程費時，但資通訊產業則是強調快速、更新、精準，這兩者雖然面向不同，但其實目標一致，都需要精準和創新。如果兩者妥善結合，可以為醫療產業帶來全新光景，在台灣醫療優秀的基礎上，邁向國際、放眼全球。查岱龍說，台灣健保和醫療的奇蹟來自於人才，優秀年輕人的投入是台灣醫療成果的重要依據，資通訊科技促使醫療工作流程更加快速、精準、節省人力，人才的工作將更加順利，也會有更多就業的可能性。

沈孟儒表示，在醫學領域，研究是將金錢化為知識，而創新則是將知識化為臨床應用並創造價值。˙他舉例說，前陣子成大醫院的血管攝影面板壞了，拆開來一看發現是南科製造，一問之下發現面板的價格是六萬元，但面板送到日本加工做成醫療儀器、掛上東芝品牌之後，售價四十五萬元。沈孟儒表示，台灣最強的就是生醫大數據、基因庫、影像庫，以及有許多優良的臨床試驗場域，應多加思考、運用。