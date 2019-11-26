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Skytrax全球最佳機場投票開跑 桃機呼籲旅客多鼓勵

2019-11-26 17:06攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

有航空界「奧斯卡獎」之稱的英國獨立調查機構Skytrax，2020年度票選最佳機場活動開始。桃園機場公司籲請旅客踴躍上網投票，給予在桃園機場服務的3萬多名工作人員最直接的鼓勵。

桃園機場成立屆滿40周年，2019年在全球最佳機場服務人員調查榮獲全球第7名，新年度的調查活動開放全球旅客自由投票，桃園機場將與全球550座機場角逐最佳機場、機場服務等多個項目。

桃園機場服務旅客的各項運作，需要靠聯外交通、航空公司、行李安檢、證照查驗、防疫檢疫、地勤作業、餐飲購物、工程維護等各個公部門或民間廠商提供專業服務，每位旅客能夠順利搭機前往目的地，或者從國外入境台灣，都需要所有團隊工作人員的努力才能享受到完美順暢的旅途。

桃園機場公司指出，美國聯合航空公司（United Airline）台北站，日前從該公司全球170多個外站中，獲得安全卓越銀獎（Safety Excellence Award Silver）的肯定，桃園機場也成為聯合航空飛航全球各機場中，第1座獲得該獎項肯定的亞洲機場。這項評比除了稽核聯合航空本身的各項運作外，也評比包括機場設施、地勤作業、空廚及倉儲服務、航機加油等各個環節，都必須達到嚴格的安全要求，才能獲得這項榮譽。

桃園機場公司表示，旅客體驗方面，桃園機場也力求智慧化和推陳出新，像是第1航廈美食街推出的餐盤回收機器人，能語音邀請旅客放置使用過的餐盤。第2航廈出境管制區則有會對旅客放送愛心的奉茶機器人，送上專業茶師泡好的臺灣高山茶，小朋友都會熱情的和機器人互動，機器人的辨識系統也會自動回應「小帥哥你好，請喝茶！」

桃園機場公司董事長王明德指出，Skytrax調查評比的各個獎項，是全球各機場力爭的評比，去年獲得全球百大機場第1名的樟宜機場，在官網首頁邀請旅客票投樟宜機場。桃園機場在軟體上絕對不輸歐、美、亞各機場，硬體上也會急起直追，歡迎國人一同為桃園機場爭取國際肯定。

美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（右）20日到桃園機場頒發獎座表揚桃園國際機場公司，由桃園國際機場公司執行副總經理但昭璧（左）代表領獎。記者陳嘉寧／攝影
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經營桃園機場第1航廈地下室美食街的新東陽公司，日前推出餐盤回收機器人，語音邀請旅...
經營桃園機場第1航廈地下室美食街的新東陽公司，日前推出餐盤回收機器人，語音邀請旅客放置使用過的餐盤，讓桃園機場朝向提供智慧科技服務的方向努力。啟用典禮由桃園機場公司董事長王明德（前排右二）、總經理林祥生（前排右），以及新東陽公司總經理麥升陽（前排左二）共同主持。圖／桃園機場公司提供
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桃園機場第2航廈出境管制區內采盟免稅店提供奉茶機器人，送上專業茶師泡好的臺灣高山茶。小朋友都會熱情的和機器人互動，機器人的辨識系統也會自動回應「小帥哥你好，請喝茶！」圖／桃園機場公司提供
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桃園機場製作的看板，呼籲旅客踴躍上網投票，給予在桃園機場服務的3萬多名工作人員最...
桃園機場製作的看板，呼籲旅客踴躍上網投票，給予在桃園機場服務的3萬多名工作人員最直接的鼓勵。圖／桃園機場公司提供
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桃園機場投票

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