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一起來信義區放電！台電「美感電域」變電箱主題展

2019-11-26 17:35聯合報／ 記者黃筱晴 台北報導

台電「美感電域」變電箱主題展，即日起至12月8日止，每天10～21時於信義區香堤...
台電「美感電域」變電箱主題展，即日起至12月8日止，每天10～21時於信義區香堤大道廣場登場。 攝影／記者林澔一
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最近這幾天你如果有走經過信義區香堤大道廣場，可能會疑惑廣場中央怎麼放了幾具變電箱，中間還立起了一根電線桿？！原來是台電近年不只陸續把各地的變電箱變美了，還幫這個肩負家庭日常用電重責大任的重要角色辦了個「美感電域」主題展，即日起至12月8日止，每天10～21時，等著大人小孩一起來一探電力的奧秘。

台電將木製電線桿、線路設備，還有維修職人們的工作裝備全都搬到現場。 攝影／記者林...
台電將木製電線桿、線路設備，還有維修職人們的工作裝備全都搬到現場。 攝影／記者林澔一
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台電指出，目前全國共有約139萬具變電箱，這個在用電量多的鬧區特別常見的「街道家具」，正式名稱其實叫「亭置式變壓器」，因發電廠多離用戶較遠，電力輸送過程會因導線電阻而產生耗損，因此台電與全世界電力公司皆以耗損較小的高壓電輸送電力，確保民眾用電品質，而變電箱就是扮演輸送電力「最後一哩」的關鍵角色，負責將高壓電轉換成符合家庭電壓的110、220伏特低壓電，可說是城市電能的中繼站，將電傳送到家家戶戶，確保每個人有電可用。

開放式展區讓民眾自在穿梭其中，感受關於電的奧秘。 圖／水越設計 提供
開放式展區讓民眾自在穿梭其中，感受關於電的奧秘。 圖／水越設計 提供
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展區首度揭開變電箱內部的精密設計。 攝影／記者林澔一
展區首度揭開變電箱內部的精密設計。 攝影／記者林澔一
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除了功能，一般民眾對變電箱最深的印象，多為單一綠色或是山水畫，台電為了讓變電箱也成為提升街道美學的一份子，從2015至2017年台北世界設計之都「台北生活景觀改造計畫」起，即與「水越設計」合作執行街道景觀改善，陸續展開變電箱塗裝改造，以減法設計賦變電箱予截然不同的樣貌。而這次「美感電域」主題展，則再度邀請水越設計創辦人周育如策展，聯手台北市政府文化局，讓民眾近距離瞭解各種關於電的知識、台電職人們的工作內容，以及街道中電與美的關聯性。

策展人水越設計創辦人周育如穿起台電工作裝備感受台電職人的日常。 攝影／記者林澔一
策展人水越設計創辦人周育如穿起台電工作裝備感受台電職人的日常。 攝影／記者林澔一
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策展人水越設計創辦人周育如與台電2020年起將逐年更替的變電箱新設計。 攝影／記...
策展人水越設計創辦人周育如與台電2020年起將逐年更替的變電箱新設計。 攝影／記者林澔一
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周育如表示，展覽以變電箱、電力與城市為三大要素，選在香堤大道廣場正展現都市四通八達的概念。展區搭建則使用象徵交流電的浪板搭配半透明外牆，除了通風又防雨，展場燈光透過浪板的導光性，更達到均勻、節能的效果，讓展場一天只消耗28.2度電。除了在香堤大道廣場各處擺放10具從1965年到2020年即將推行、歷代不同塗裝彩繪的變電箱配色之外，還把台電木製電線桿、線路設備，還有維修職人們的工作裝備全都直接搬到現場，展區內也有變電箱內部大解密、電力科普小知識，以及變電箱互動小遊戲。透過小遊戲讓民眾更具象地整理出街道中的色彩以及距離配置，進而對變電箱如何融入環境有更想法。

展區內容以淺顯易懂方式呈現，適合各個年齡層的民眾、親子家庭一同前來。 攝影／記者...
展區內容以淺顯易懂方式呈現，適合各個年齡層的民眾、親子家庭一同前來。 攝影／記者林澔一
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透過現場互動小遊戲，讓民眾更具象地感受變電箱與環境之間的關係。 攝影／記者林澔一
透過現場互動小遊戲，讓民眾更具象地感受變電箱與環境之間的關係。 攝影／記者林澔一
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展覽期間每天17:30～21:00都有台電職人於展區與民眾解說互動，週間也開放15～40人團體預約導覽，11月30日下午更將推出科普美學工作坊帶著民眾一起探索信義計畫區電與美的奧秘，報名資訊可至特展官方粉絲團（https://www.facebook.com/taiwanpowerzone/）查詢。

以電力公式 P=IV 為概念的地景光裝置。 圖／台電 提供
以電力公式 P=IV 為概念的地景光裝置。 圖／台電 提供
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趣味的開箱照，了解台電職人與相關設備。 圖／水越設計 提供
趣味的開箱照，了解台電職人與相關設備。 圖／水越設計 提供
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