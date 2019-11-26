WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



肺癌示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

肺癌連續十年蟬聯第一大癌症殺手，超過半數患者確診時已為晚期。根據世界衛生組織WHO最新公布的2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生率高居世界第15名，亞洲第2，僅次於北韓，若單看女性發生率，更擠進世界第8名，肺癌已成為台灣「新國病」。

癌症的形成約需歷經10至30年，台灣癌症基金會執行長賴基銘認為，分析這項另類亞軍成因，需回頭看30年前台灣發生什麼事，如當時台灣以煙囪工業為主，民眾日積月累的吸入致癌物，再加上民眾對廚房油煙及二手菸等致癌物的輕視，當年的「因」才造成今天的「果」。

回憶2009年以前的台灣，餐廳、電影院、KTV、辦公室隨處可見癮君子吞雲吐霧，到處都是二手菸，使不抽菸的民眾也暴露在致癌風險。賴基銘指出，即使「菸害防制法」規定室內工作與公共場所全面禁菸已執行長達10年，但想要看見肺癌防治成效，起碼還需再一個10年。

台灣肺癌學會理事長陳育民說，2018年肺癌死亡人數創歷史新高，數據更顯示，肺癌罹患年輕化趨勢，男性十年來從72歲下降至68歲，女性則是下降到65歲，若樂觀分析，可能是及早發現患者，但悲觀地恐是致癌因子增加或濃度攀升。

陳育民說，歐美國家近8成5肺癌患者是抽菸者，但台灣51%的肺癌患者沒抽菸習慣。由於肺癌早期症狀不明顯，超過半數確診都已是晚期，所以台灣民眾不能忽視肺癌家族史、PM2.5空汙及廚房油煙等肺癌的危險因子。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，肺癌是我國十大癌症的三冠王，據衛福部統計，被發現時已經是肺癌第四期的患者高達51.9%，是所有癌症之最，這個現狀進而造成肺癌連續十年蟬聯第一大癌症殺手，也是最花錢的癌症，每年花健保150億元。