親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港逆轉勝！壓倒性的民意，能否迫使港府讓步？

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭 還有這新色

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

肺癌示意圖。圖／ingimage
肺癌示意圖。圖／ingimage
分享

肺癌連續十年蟬聯第一大癌症殺手，超過半數患者確診時已為晚期。根據世界衛生組織WHO最新公布的2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生率高居世界第15名，亞洲第2，僅次於北韓，若單看女性發生率，更擠進世界第8名，肺癌已成為台灣「新國病」。

癌症的形成約需歷經10至30年，台灣癌症基金會執行長賴基銘認為，分析這項另類亞軍成因，需回頭看30年前台灣發生什麼事，如當時台灣以煙囪工業為主，民眾日積月累的吸入致癌物，再加上民眾對廚房油煙及二手菸等致癌物的輕視，當年的「因」才造成今天的「果」。

回憶2009年以前的台灣，餐廳、電影院、KTV、辦公室隨處可見癮君子吞雲吐霧，到處都是二手菸，使不抽菸的民眾也暴露在致癌風險。賴基銘指出，即使「菸害防制法」規定室內工作與公共場所全面禁菸已執行長達10年，但想要看見肺癌防治成效，起碼還需再一個10年。

台灣肺癌學會理事長陳育民說，2018年肺癌死亡人數創歷史新高，數據更顯示，肺癌罹患年輕化趨勢，男性十年來從72歲下降至68歲，女性則是下降到65歲，若樂觀分析，可能是及早發現患者，但悲觀地恐是致癌因子增加或濃度攀升。

陳育民說，歐美國家近8成5肺癌患者是抽菸者，但台灣51%的肺癌患者沒抽菸習慣。由於肺癌早期症狀不明顯，超過半數確診都已是晚期，所以台灣民眾不能忽視肺癌家族史、PM2.5空汙及廚房油煙等肺癌的危險因子。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，肺癌是我國十大癌症的三冠王，據衛福部統計，被發現時已經是肺癌第四期的患者高達51.9%，是所有癌症之最，這個現狀進而造成肺癌連續十年蟬聯第一大癌症殺手，也是最花錢的癌症，每年花健保150億元。

隨著醫療進步，被宣判罹患肺癌晚期並非完全絕望，林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任郭志熙表示，晚期肺癌通常不建議開刀，首次治療以化療、標靶治療為主。自今年9月正式通過，肺癌標靶治療健保給付全線通車，預計每年可為病友省下180萬元，提供更多治療選項。

根據世界衛生組織WHO最新公布的2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生...
根據世界衛生組織WHO最新公布的2018年全球肺癌發生率地圖中發現，台灣肺癌發生率高居世界第15名，亞洲第2，僅次於北韓。記者陳婕翎／攝影
分享

肺癌癌症患者WHO

相關新聞

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

影╱揪出石化業看不見的空汙 環署2年罰600萬

2019-11-26 16:11

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

嬰幼童品牌Nuna驚見仿冒品 廠商呼籲「超優惠是假的」

2019-11-26 15:58

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

美聯邦疾病防治中心：電子菸奪47命 2290人肺疾確診

2019-11-26 15:37

LV、Nuna、Apple都受害！仿冒集團最愛仿的時尚名品

2019-11-26 15:31

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

天氣轉涼 台南市再添境外登革熱病例

2019-11-26 15:16

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

台大雲林分院跨團隊合作「胸腔醫學中心」今天啟用

2019-11-26 14:34

青少年上網就可買電子煙？消基會點名這幾個大型電商

2019-11-26 14:21

腸病毒增四例 台南三歲男童染71型死亡

2019-11-26 14:16

電子煙未設限 青少年上網輕易買到

2019-11-26 14:14

邊境查驗／IKEA塑膠杯 塑化劑濃度達5.3倍

2019-11-26 14:13

腸病毒重症增4例 又1男童不治

2019-11-26 14:12

近5成民眾無法判斷病情 仍跑大醫院

2019-11-26 14:11

北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄

2019-11-26 14:10

鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲

2019-11-26 14:00

偏鄉貧童光陪伴不夠 永齡基金會分享雙軌解方

2019-11-26 13:57

核3廠1號機昨才大修完 發電機冷卻氣體洩漏今停機查修

2019-11-26 13:22

小黃瓜抵禦蟲害增產兩成 農業專家靠這招

2019-11-26 12:49

癌症非絕症 醫：基因篩檢精準治療可望延長存活率

2019-11-26 12:31

疫情近保健康 永康奇美：每年仍需接種流感疫苗

2019-11-26 12:19

北市抽驗蔬果農藥殘留量 不合格率高達14.1%

2019-11-26 12:15

外送員職業工會成立 將爭取外送機車專用停車格

2019-11-26 12:06

影／上班族跛行、小便困難 竟是當低頭族惹禍

2019-11-26 12:03

六成西醫不滿健保匿名審查 近三成民眾分級醫療認同度低

2019-11-26 11:42

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

11月多達6颱風 天氣風險分析有兩大因素

2019-11-26 10:18

第28號颱風 氣象局：北冕生成對台灣無直接影響

2019-11-26 10:08

婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果

2019-11-26 09:27

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

幼兒護眼 每天戶外活動2小時

2019-11-26 00:39

偏方治乾癬 感染險喪命

2019-11-26 00:39
看更多

熱門文章

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49

北捷「這一站」消失沒人會發現 網轟等車如台鐵等級

2019-11-25 17:42

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐

2019-11-25 17:32

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-25 18:04

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

桃園鐵路爭議另一種聲音 學者：高架化非長久之計

2019-11-25 18:27

生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22

超萌！淡海輕軌主題列車明上路 幾米娃娃進車廂陪搭車

2019-11-25 18:36

驚喜度不夠！好市多購物節人潮減

2019-11-25 23:04

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵　愛情好運不斷

2019-11-26 00:00

冬季必吃水果之王橘子 撒鹽烤來吃更養生

2019-11-25 19:58

照過縮小燈的包包！裘莉最愛的Vsling手袋變迷你超可愛

2019-11-25 18:47

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

他用8年的時間，煮出一杯感動全世界的咖啡─咖啡冠軍吳則霖

2019-11-25 17:23

狗臉有如人臉長眉毛 以為是蠟筆小新惡作劇

2019-11-25 17:24

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

2019-11-25 21:02

暖暖包、打火機帶上機？搭飛機禁帶的3樣日用品總整理

2019-11-25 18:21

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

女染愛滋仍生下健康寶寶 醫強調愛滋治療重要性

2019-11-25 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top