他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化基督教醫院今天請到二名罹患口腔癌的檳榔族現身說法，呼籲民眾戒檳榔、定期檢查早發現早治療，42歲型男何先生是檳榔族，原本常被說像藝人李志希、劉德華，因舌癌進行切除下顎骨手術，導致說話不清楚，他今天感慨說「看我這樣子，你們不怕嗎？」呼籲大家遠離檳榔，才能遠離口腔癌。

彰基院長陳穆寬醫師、彰基3D列印中心主任暨耳鼻喉頭頸部主治醫師謝明妤今天進行口腔癌防治宣導，陳穆寬說，如果民眾發現口腔潰瘍超過二周、口腔不明原因的出血、惡臭或有腫塊、頸部腫瘤等都要快到醫院檢查。

因家中從事製餅業， 病患何先生需長途開車載貨，為了提神21歲退伍後就開始吃檳榔，從一天50顆吃到100顆，3年前先發現下唇有白斑，而做雷射治療，因為病理報告是良性，就不以為意，仍繼續嚼檳榔，去年因舌頭痛就醫，發現已罹患舌癌第二期，下定決心要戒檳榔。

何先生先切除一半舌頭及一半牙齦，但在手術後4個月再回診檢查，發現舌頭已演變成舌癌第四期，需要切除下顎骨，再用小腿骨進行重建手術，免於下巴缺損。

何生生的媽媽說兒子以前甚至被說像劉德華，是個帥哥， 現在雖切除下顎骨，但還是慶幸手術後重獲新生。何先生因手術後說話不清楚，他還是語重心長的在紙上寫著 「看我這樣子，你們不怕嗎?」希望能以自身遭遇，讓大家能戒檳榔。

鹿港鎮街尾里長許勝嘉也分享罹癌經歷說，今年6月因騎車造成腳趾甲受傷到診所拔除指甲時，因痛得張嘴啊了一聲，被眼尖醫生看到口腔內有一個奇怪小點，幫他檢查覺得不對勁，要他快去檢查，而檢查出是口腔癌，經彰基手術後，恢復良好，許勝嘉說「真的是遇到貴人，發現得早」。

42歲的許勝嘉從18歲因從事管線工程，覺得吃了檳榔工作比較有體力，每天都要吃一、二百 顆檳榔，發現罹癌後，他已戒掉檳榔，也常勸人不要吃檳榔， 發現有點不對勁時不要怕，快去檢查，掌握治療先機。

陳穆寬說，在台灣幾乎10位口腔癌病人中就有8至9位有嚼檳榔，嚼檳榔會造成口腔黏膜病變，可能會導致口腔癌、下咽癌及食道癌，榔族不但要做口腔黏膜篩檢，還要做下咽部及食道的定期檢查，早期口腔癌治癒率有九成以上，所以要早發現早治療。