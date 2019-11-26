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美聯邦疾病防治中心：電子菸奪47命 2290人肺疾確診

2019-11-26 15:37世界日報 編譯陳韻涵／綜合25日電

聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布的數據顯示，全美與電子菸相關的死亡案例已增至4...
聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布的數據顯示，全美與電子菸相關的死亡案例已增至47人。 圖／ingimage
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聯邦疾病防治中心（CDC）最新公布的數據顯示，全美與電子菸相關的死亡案例已增至47人；除了阿拉斯加州，每一州與電子菸相關的肺疾確診人數增至2290人，年齡介於17歲到75歲，絕大多數受害者為35歲男性。

CDC報告指出，相關病例增長趨緩，但仍普遍且嚴重。

紐約市、麻州日前宣布禁止業者販售有味道的電子菸，致力遏止年輕人抽電子菸並減少潛在的疾病案例；麻州州參議會進一步禁止廠商銷售薄荷和薄荷腦電子菸，以及前述口味的可燃菸。

一名17歲的運動員上周緊急接受雙肺移植手術，因為他狂抽電子菸，導致雙肺缺氧。

CDC官員在11月初宣布一項突破，發現病患使用的電子菸中，有一種黏稠膠狀的「維他命E醋酸鹽」（vitamin E acetate），而維他命E醋酸鹽和四氫大麻酚（THC）的化合物「罪嫌重大」。

25州的47名死亡案例中，伊利諾斯州的死亡人數最高，有五人；加州和印第安納州四人，喬治亞州、麻州和明尼蘇達州三人；堪薩斯州、密蘇里州、紐約州、俄勒岡州和田納西州各兩人。

阿拉巴馬州、康乃狄克州、德拉瓦州、佛州、路易斯安納州、密西根州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新澤西州、賓州、德州、猶他州、維吉尼亞州和華盛頓特區，則各有一個確診案例。

CDC指出，約83%的病人回報吸食THC蒸氣，這是大麻影響人類身心的主要成分；相較之下，僅13人自述曾使用含有尼古丁的產品。

CDC官員說，大多數病患抽了THC和尼古丁。

有風味的電子菸是吸引年輕人購買、成癮和生病的主因，麻州、蒙大拿、紐約、羅德島和華盛頓等至少五州已禁售風味電子菸，但多數面臨法律挑戰。

紐約一間研究室的科學家最早根據病患的檢體，懷疑維他命E醋酸鹽是造成與電子菸相關疾病的禍首。

儘管維他命E屬於保健食品或可改善膚況，但吸入維他命E油滴可能傷身。

CDC實驗科學部主任波克（James Pirkle）說，黏稠的維他命E油滴會卡在肺部。

科學家推測，這些油脂可能包覆肺部，造成發炎或受損，宛如第一次世界大戰時遭芥子毒氣攻擊士兵的肺部。

維他命E衍生油只在使用黑市產品的部分病患體內找到，那些購買合法醫療用大麻的病患體內，並未發現這類有害物質；不過，官員不認為此油是致病的唯一原因。

CDC尚未改變針對非法產品的警告，且持續呼籲未抽菸者別抽電子菸，並奉勸改抽電子菸的傳統菸癮君子別再回頭抽可燃菸，同時建議業者別賣電子菸給年輕人或孕婦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸維他命紐約

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