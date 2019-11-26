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年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

疾病管制署今公布本周新增四例腸病毒併發重症病例，其中家住台南的三歲男童，於10月...
疾病管制署今公布本周新增四例腸病毒併發重症病例，其中家住台南的三歲男童，於10月24日出現發燒、腹痛、嘔吐等症狀送醫，中間更住進加護病房，但仍因腸病毒71型感染引發腦幹腦炎而不幸死亡。為今年第二例腸病毒併重症死亡病例。記者簡浩正／攝影
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台南市政府衛生局下午公布，今年首例腸病毒重症死亡病例，個案為南區三歲男童，10月底發病，雖然經過搶救，仍在10號不治。

衛生局表示，這個病例是台南市第7例腸病毒感染併發重症確診個案，全國累計63例重症確診個案，腸病毒71型達49例(含2例死亡個案)。

個案10月底晚間開始發燒，無出現明顯手足口症、皰疹性咽峽炎，症狀以流鼻水、鼻塞、扁桃腺發炎等感冒症狀為主，11月初仍高燒不退，病童開始出現腹痛、嘔吐、食慾及精神不振等急性腸胃炎症狀，至診所就醫仍無法改善症狀，轉送至本市醫學中心住院觀察時，病童開始出現意識改變、呼吸困難，突心肺衰竭等休克症狀，經急救轉入加護病房治療，個案經搶救10日仍因病況無法改善宣告不治，經檢驗確診為腸病毒71型感染引起腦幹腦炎。

衛生局及南區衛生所於11月04日通報當日，已督導個案就讀之幼兒園環境消毒與人員健康監測等防疫措施，目前該園並無學童出現腸病毒症狀。

腸病毒71型易感染幼兒童引起神經併發症，包括預後良好的無菌性腦膜炎、出現肢體無力麻痺的腦脊髓炎、以及易出現心肺衰竭、造成幼兒童死亡的腦幹腦炎，家長應注意腸病毒流行期間，「3歲以下孩童」，「發燒達到39度以上」，並且「超過3天」，幼兒童一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，以便掌握治療契機。

台南市政府衛生局再次呼籲，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，幼兒童「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應執行手部衛生，尤其使用球池、溜滑梯、搖搖馬等兒童遊樂設施後，家長應注意幼兒童是否徹底清洗雙手，洗手時應優先使用肥皂或洗手乳，搓洗雙手之手心、手背、手指、指尖、指縫及手腕最少要洗20秒，確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」。

另外，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm漂白水」進行消毒，泡製方法為：100c.c.市售5%漂白水加入10公升清水後混和均勻，時常清洗消毒幼兒童常接觸的物品、玩具、教具、桌椅、樓梯扶手等，擦拭消毒的接觸時間應超過 10 分鐘，之後可再以清水擦拭，以降低異味；家中孩童如有身體不適應盡速就醫，請假在家休養至少7天，請勿出入公共場所或安親班。相關資訊請上衛生局資訊網瀏覽。

衛生局腸病毒發燒

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